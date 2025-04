Awersja do ryzyka umacnia obligacje. Półroczne zyski w kilka dni

Rentowności ostro w dół

Ryzyko recesji, a więc i oczekiwanych cięć stóp procentowych, a także awersja do ryzyka stały się bodźcem do umocnienia obligacji. W Europie dzień rozpoczął się od zejścia rentowności niemieckich obligacji do około 2,5 proc., czyli poziomu, z którego wskaźnik ten zaczął rosnąć w związku z planowanymi wydatkami zbrojeniowymi Niemiec. Przypomnijmy, że w marcowym szczycie oprocentowanie rosło do 2,938 proc. Podobnie wygląda sytuacja francuskiego rynku obligacji.

W Polsce rentowności obligacji dziesięcioletnich zniżkują z rana o 11 pkt baz., do 5,184 proc. wobec ponad 5,7 proc. jeszcze pod koniec marca i blisko 6 proc. przed miesiącem. Według wycen funduszy z czwartku, czyli dnia, kiedy rozpoczęło się rynkowe załamanie, najlepsze fundusze obligacji zarobiły nawet po 1 proc. w ledwie jeden dzień. TBSP, indeks polskich obligacji skarbowych, zyskuje z rana około 0,5 proc., co daje ponad 2,1-proc. zwyżkę od początku miesiąca. Dla porównania w całym ubiegłym roku indeks zyskał 3,3 proc.