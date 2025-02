Aktualnie szanse na więcej niż jedno cięcie w tym roku nie przekracza 50 proc. Inwestorzy wyceniają pierwszą obniżkę kosztu finansowania o 25 pkt baz. dopiero w drugiej połowie roku. Prawdopodobieństwo takiego ruchu pod koniec lipca wynosi obecnie trochę ponad 80 proc. Bardziej ostrożna polityka pieniężna i mniejsze luzowanie wpływa na umocnienie dolara. Kurs EUR/USD ponownie zmierza w stronę 1,03. Polityka celna USA osłabia także chińskiego juana. Kurs USD/CNY jest blisko historycznych maksimów. Obecnie oscyluje blisko 7,3, a w lutym urósł już o 0,9 proc. Od końca stycznia gorzej zachowywał się tylko tajski baht. Rosną także rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Od końca stycznia najsilniej poszły w górę dochodowości papierów z krótkiego końca. Dług o terminie do wykupu do trzech lat jest notowany ponad 8 pkt baz. wyżej. Obecnie rentowność papierów dwuletnich oscyluje blisko 4,3 proc. W lutym słabo zachowują się także pięciolatki, których dochodowości poszły w górę o ponad 3 pkt baz. Amerykańskie papiery o terminie do wykupu do pięciu lat należą do najsłabiej zachowujących się obligacji spośród długu państw rozwiniętych. Większe wzrosty dochodowości odnotowały w lutym tylko papiery Szwecji. Ich rentowności poszły w górę o ponad 10 pkt baz. w tym sektorze.

Reklama

W strefie euro większość obligacji skarbowych się umocniła. Inwestorzy wyceniają bowiem większą skalę obniżek w tym roku, co wspiera notowania papierów dłużnych.