Emisji publicznych będzie mniej. Marże przestaną spadać

Olivia Fin i Best znajdują się w podobnej sytuacji – do wygaśnięcia prospektów zostało pół roku, a do wyczerpania programu wystarczą jedna lub dwie emisje. Wystarczy wybrać odpowiedni moment, by domknąć z sukcesem obydwa programy.

Najkrótszy czas do wygaśnięcia prospektu ma Cavatina i będą to najciekawsze – dla obserwatorów rynku – emisje. Papiery Cavatiny, mimo wysokiej marży, notowane są z dyskontem, co może wymusić podniesienie marży lub odstąpienie od kolejnych ofert. Co w tym wypadku istotne, raport roczny może zostać opublikowany już po dacie wygaśnięcia prospektu (w ub.r. Cavatina opublikowała raport 30 kwietnia).

Czytaj więcej Parkiet PLUS Zmienność obligacji skarbowych O ile ze strony notowań obligacji korporacyjnych opartych na zmiennym kuponie trudno oczekiwać większych niespodzianek, o tyle papiery skarbowe od lat głównie rozczarowują inwestorów. Przewidywania na kolejny rok również nie należą do łatwych.

Kredyt Inkaso wznowiło prace nad prospektem, mimo prac nad połączeniem z Bestem. Jeśli przyjąć, że historia połączenia znajdzie szczęśliwy finał, można odczytać tę sytuację jako zamiar wykorzystania dwóch emitentów do pozyskania środków na inwestycje de facto już jednej grupy kapitałowej. Lub dwóch oddzielnych, jeśli sprawa połączenia upadnie na ostatniej prostej.

Wielcy nieobecni

Łączna wartość emisji, które mogą zostać przeprowadzone na bazie aktualnych prospektów plus Kredyt Inkaso, to 1,93 mld zł. Teoretycznie istnieją więc szanse na pobicie rekordu z 2017 r. (1,85 mld zł), ale w praktyce nie są one duże, Kruk musiałby sięgnąć po pełną pulę, a PragmaGo radykalnie musiałaby zwiększyć wartość ofert (ostatnia emisja to 35 mln zł, co i tak oznacza wzrost z 25 mln zł z ofert na początku 2024 r.). Aby rekord mógł faktycznie zostać pobity, do gry musiałoby włączyć się więcej emitentów. Echo już zapowiedziało, że w tym roku zamierza skupić się na ograniczeniu zadłużenia i nie planuje nowych emisji publicznych, Ghelamco ma w gruncie rzeczy podobną sytuację. Dawni weterani – PCC Rokita i PCC Exol – trzymają karty przy orderach, być może nowy program uruchomi Marvipol, być może Best i Olivia wrócą z nowymi programami po wakacjach. Tak czy inaczej – emitentów będzie mniej, emisji też, ale prawdopodobnie wzrośnie ich średnia wartość.

Niewiele jest natomiast miejsca na dalsze ograniczenie oferowanych marż. Wyniki grudniowych emisji wskazują, że kupującym nie jest już wszystko jedno. Ponadto wiele firm notuje wzrost wskaźników zadłużenia, a koszt jego obsługi wpływa na marże netto. Gdzieniegdzie zaczynają straszyć niskie wskaźniki płynności gotówkowej i kupujący będą ostrożniejsi.