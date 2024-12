Zacznijmy od obligacji oszczędnościowych, które nie są jednak notowane. W ustawie budżetowej resort finansów założył sprzedaż na poziomie 73,9 mld zł i 37,2 mld zł nowego zadłużenia w tej kategorii, co miesięcznie daje odpowiednio 6,15 mld zł i 3,1 mld zł. W październiku (ostatnie pełne dane) sprzedaż wyniosła 5,9 mld zł, a zadłużenie wzrosło o 3 mld zł – wygląda to niemal jak popis predykcyjnych umiejętności resortu. Ale już w listopadzie sprzedaż spadła do 4,5 mld zł, a kupujący przenieśli uwagę na papiery roczne i dwuletnie. Znacznie spadło zainteresowanie papierami indeksowanymi inflacją i trzylatkami o stałym oprocentowaniu, co może być efektem decyzji o radykalnym podniesieniu opłat za przedterminowe umorzenia obligacji o dłuższym terminie zapadalności (od września br.). Albo inwestorzy potrzebują więcej czasu, żeby oswoić się z nowymi warunkami, albo przyparte do ściany Ministerstwo Finansów złagodzi wprowadzone zmiany lub znajdzie inny sposób, żeby podnieść atrakcyjność oferowanych papierów. Obligacje indeksowane inflacją pozostaną postrzegane jako mało atrakcyjne (skoro w 2026 r. inflacja ma być wyraźnie niższa niż w 2025 r.), motorem sprzedaży mogą być więc papiery o stałym oprocentowaniu (obecnie 5,95 proc.).

I tu dochodzimy do właściwego dylematu. Inwestorzy mogą kupić obecnie obligacje dziesięcioletnie o zbliżonej rentowności (5,8–5,9 proc.), które jednak mają więcej zalet niż oszczędnościowe papiery. Po pierwsze, łatwo je sprzedać w dowolnym momencie, a koszt transakcji ogranicza się do prowizji maklerskiej, po drugie, jeśli inflacja zacznie spadać, to w ślad za nią podąży rentowność, co będzie oznaczało wzrost notowań obligacji. A to z kolei oznacza, że na takich papierach da się zarobić znacznie więcej niż 5,95 proc. w horyzoncie roku, dwóch czy trzech.

Oczywiście istnieje szereg czynników ryzyka dla tak pomyślnego scenariusza. Po pierwsze – wzrost deficytu i emisji długu na przyszły rok. Nie jest to tylko problem Polski. Zmagają się z nim USA, zmagają się kraje Europy. Tym gorzej dla nas. Jeśli rentowność obligacji rośnie w wymiarze globalnym, to nawet przy zrównoważonym budżecie rentowność naszych obligacji też by wzrosła. Istnieje jednak mnóstwo innych „jeśli” dla tych rozważań, które sprawiają, że inwestycje w stały kupon stają się nie lada szaradą.