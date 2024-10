Zgodnie, o 4 punkty bazowe, we wszystkich terminach wykupu, spadały rentowności w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Rynkowe wyceny wskazują, że koszt pieniądza spadnie o kolejne ćwierć punktu i do grudnia będzie wynosił 3,25 proc. Docelowo, w pierwszej połowie przyszłego roku, stopa ECB ma znaleźć się poniżej 2 proc. Taki scenariusz jest już jednak uwzględniony w wycenach papierów skarbowych. Łagodzenie polityki pieniężnej będzie za to jeszcze widać w niższych kosztach finansowych i lepszej wycenie aktywów emitentów obligacji korporacyjnych. Marże kredytowe mają więc szansę zejść niżej, a część transakcji kapitałowych, zawieszona przez wysokie koszty finansowania, może wracać do gry.

Perspektywa niższych stóp przesuwła w górę cenę złota. Ta znów zbliżała się do 2700 dolarów za uncję. Krajowe papiery skarbowe oddały część wypracowanych ostatnio zysków. MF wycenił warte 3 mld euro stałokuponowe obligacje siedmio- i piętnastoletnie. Zaoferowana rentowność, po wymianie na złotówkowy kupon, znalazła się sporo powyżej tej dostępnej na krajowym rynku. Część lokalnych inwestorów zdecydowała się więc droższe papiery krajowe wymienić na tańsze zagraniczne. Stąd środowa podaż. Na rynku TBS Poland właściciela zmieniły papiery za ponad 1 mld zł, głównie pięcio- i dziesięciolatki. Wysokie potrzeby pożyczkowe będą spowalniać spadek krajowych rentowności.