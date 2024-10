Indeks polskich obligacji poniżej szczytu z 2021 r. Co z hossą?

– Ostatnia przecena polskich obligacji nie wynika z czynników lokalnych – oznajmia Mariusz Zaród z Quercus TFI. – Przykro mi to mówić, ale to, co dzieje się w Polsce, ma niewielkie znaczenie. Podążamy za rynkami bazowymi, a zwłaszcza rynkiem amerykańskim – zapewnia. Przypomina, że w zeszłym tygodniu prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej zasugerował, że do końca roku dojdzie do dwóch obniżek stóp procentowych w USA, podczas gdy rynek oczekiwał większej skali. – Do tego dołożyły się bardzo dobre dane z rynku pracy (wzrost zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia, wzrost płac), które nie wskazują bynajmniej na zbliżającą się recesję. To spowodowało znaczącą korektę obligacji amerykańskich, a wraz z nimi również instrumentów dłużnych na innych rynkach – zauważa zastępca dyrektora inwestycyjnego Quercus TFI.

Część obserwatorów krajowego rynku zwraca uwagę na ogromne potrzeby pożyczkowe rządu wynikające z planu budżetowego, a to mogłoby mieć negatywny wpływ na wyceny papierów skarbowych.

– Czynników lokalnych się nie obawiam. Ministerstwo Finansów ma zaspokojone tegoroczne potrzeby pożyczkowe. W środę po raz kolejny pojawił się ogromny popyt na aukcje obligacji skarbowych. Inwestorzy chcieli nabyć papiery skarbowe za ponad 12 mld zł – zauważa Zaród.

– Widzę też, że RPP zmienia swoje nastawienie. Przewodniczący Adam Glapiński wykonał kolejny gołębi skręt, sugerując, że do wznowienia cyklu luzowania monetarnego może dojść już na marcowym posiedzeniu – przypomina. Zdaniem Zaroda te czynniki będą sprzyjać inwestorom na rynku długu skarbowego w najbliższych miesiącach.

Witold Chuść, zarządzający Rockbridge TFI, zwraca jeszcze uwagę na kwestie techniczne. – Konstrukcja TBSP (total return) przy obecnych stopach praktycznie gwarantuje nowe szczyty indeksu, chyba że nastąpiłby znaczący wzrost rentowności. Wówczas jego przekroczenie zostanie tylko odłożone w czasie – tłumaczy Chuść. Jak zauważa, w ostatnich dniach krzywa rentowności w Polsce bardzo się spłaszczyła (różnica w rentownościach pomiędzy papierami pięcioletnimi a dziesięcioletnimi spadła), a wyceny ASW (różnica pomiędzy rynkiem IRS a obligacjami) zawęziła się, więc brak jest dowodów na obawy „fiskalne” – ocenia Chuść.

– Hossą obligacji nazwałbym stopy zwrotu przekraczające wolną stopę od ryzyka – i tak zdefiniowana oczywiście jest pod znakiem zapytania – przyznaje ekspert Rockbridge TFI.