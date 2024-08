W Stanach Zjednoczonych rentowności obligacji skarbowych spadły wzdłuż całej krzywej dochodowości głównie na skutek danych wskazujących na stabilizację inflacji oraz mieszane sygnały z rynku pracy. Obecna sytuacja gospodarcza w USA umożliwiła przewodniczącemu Fedu potwierdzenie kierunku polityki monetarnej na nadchodzące miesiące. Inwestorzy zakładają, że Fed może zdecydować się na obniżenie stóp procentowych nawet o 1 pkt proc. co najmniej w dwóch turach (we wrześniu i w listopadzie), co może z kolei wpłynąć na dalsze zmiany rentowności obligacji. Podobne trendy zaobserwowano w Azji, gdzie rentowności obligacji Japonii i Nowej Zelandii również spadły, co może sugerować globalne obawy dotyczące spowolnienia gospodarczego.

W swojej sierpniowej prognozie rynkowej Vanguard zwrócił uwagę, że większe prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych oraz atrakcyjne dochody z kuponów obligacji mogą poprawić zwroty z inwestycji w ten segment. Jednocześnie wzrost rentowności obligacji od połowy 2024 r. w porównaniu z poziomami z 2021 r. wskazuje na bardziej sprzyjające warunki dla inwestorów na rynku instrumentów dłużnych. Wzmożone zainteresowanie inwestycjami w obligacje emitowane przez rządy największych gospodarek świata często wynika z poszukiwania stabilności w obliczu narastającej niepewności gospodarczej.