Fenomen obligacji korporacyjnych to nie przypadek

W lipcu minął rok, od kiedy obligacje korporacyjne zaczęły cieszyć się rekordowym zainteresowaniem inwestorów. W drugiej połowie 2023 roku popyt na prospektowe emisje obligacji korporacyjnych od inwestorów wyniósł 1 miliard 420 milionów złotych, przy dostępnej ofercie oznaczało to redukcję zapisów na poziomie ok. 30 proc. W pierwszej połowie bieżącego roku popyt na obligacje jeszcze bardziej przyspieszył, inwestorzy chcieli kupić obligacje już za 2 miliardy 442 miliony złotych. Przy dostępnej ofercie oznaczało to średnio ok. 45 proc. redukcji zapisów.

Reklama

Po roku hossy zainteresowanie emisjami nie maleje

Kluczowym aspektem jest rentowność obligacji korporacyjnych, które od ponad dwóch lat, z uwagi na podwyżki stóp procentowych, generują nominalnie dwucyfrowe odsetki. Średnia marża obligacji wyemitowanych w pierwszej połowie 2024 roku to 4,73 proc., co przy praktycznie braku zmienności WIBOR-u 3M/6M (od początku bieżącego roku na poziomie ok. 5,85 proc.) zapewnia średnio prawie 10,60 proc. odsetek dla inwestorów w skali roku.

Można wręcz powiedzieć, że jest to okres, w którym inwestorzy mają szansę się „odkuć” po chudych covidowych latach, kiedy rynkowe stopy procentowe były bliskie 0 proc., a średnie oprocentowanie obligacji korporacyjnych oscylowało pomiędzy 4,5 a 6 proc. rocznie.

Bieżący poziom inflacji konsumenckiej – wynoszący 2,6 proc. r./r. w czerwcu (GUS) – wskazuje na historycznie jedną z wyższych realnych stóp zwrotu przy inwestycjach w obligacje korporacyjne. Lipcowa projekcja inflacji NBP na najbliższe dwa lata może oznaczać, że okres powrotu podwyższonej inflacji będzie przejściowy i znacząco wypłaszczy się względem lat poprzednich. Średni poziom inflacji konsumenckiej w 2024 roku ma wynieść 3,7 proc. W 2025 roku wskaźnik ma wzrosnąć do 5,2 proc., by w 2026 roku spaść do 2,7 proc.

Jastrzębie komunikaty RPP po lipcowym posiedzeniu sugerują, że obniżki stóp procentowych mogą oddalić się i pojawią się dopiero w 2026 roku, co może wpłynąć na ciąg dalszy hossy na rynku obligacji korporacyjnych – poprzez dalsze podtrzymanie dwucyfrowych stóp zwrotu w tej klasie aktywów.