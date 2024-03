Resort finansów uplasował obligacje na kwotę 8 mld dol. "Największa emisja Polski na rynku dolara"

Żywność od kwietnia zdrożeje o 3-5 proc. Zerowa stawka VAT do końca marca

Obniżone stawki VAT na żywność mają obowiązywać tylko do końca marca, tarcza antyinflacyjna nie zostanie przedłużona – podaje we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Odczujemy to w naszych portfelach.