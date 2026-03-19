Rynek mieszkaniowy pod presją wojny na Bliskim Wschodzie. Obniżki stóp niepewne

Po stronie podaży presję na wzrost cen będą wywierać cztery czynniki. Po pierwsze, zmniejszenie podaży nowych lokali na skutek wyhamowania inwestycji. Po drugie, wzrost cen gruntów i potencjalne zmniejszenie ich podaży po kolejnym etapie reformy planistycznej (plany ogólne). Po trzecie, wzrost kosztów realizacji m.in. ze względu na tzw. ustawę schronową. Po czwarte, wzrost cen usług budowlanych i materiałów – m.in. w konsekwencji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

To właśnie sytuacja w tym zapalnym rejonie może poskutkować pogorszeniem otoczenia makroekonomicznego, co wyhamuje trwające umiarkowane ożywienie na rynku mieszkaniowym. Jak wskazują analitycy, wzrost cen nośników energii i transportu przy przedłużającej się wojnie spowodowałby wzrost inflacji i osłabienie wzrostu gospodarczego, a także ograniczyłby przestrzeń do obniżek stóp procentowych NBP.

PKO BP: kurczy się przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce

„Inflacja w kolejnych miesiącach może rosnąć, a na cały 2026 r. przewidywana jest na poziomie 2,8 proc. Istotną zmianą dla perspektyw inflacyjnych jest wzrost cen na rynkach surowcowych oraz osłabienie złotego względem dolara w konsekwencji wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Obok negatywnego wpływu na nastroje konsumentów potencjalne zakłócenia w dostawach ropy oraz wzrost cen energii mogą szybko przełożyć się na wyższe koszty produkcji w wielu sektorach, w tym w budownictwie, które jest szczególnie wrażliwe na ceny energii, stali, cementu czy transportu materiałów. Może to, przy wciąż wysokiej ofercie i dopiero pierwszych sygnałach ożywienia popytu, jeszcze bardziej zahamować aktywność inwestycyjną deweloperów. Dodatkowym problemem jest wpływ ryzyka stagflacji na politykę pieniężną. Wzrost inflacji ogranicza przestrzeń do obniżek stóp procentowych, na które w ostatnich miesiącach liczyła branża budowlana i deweloperska. Tańszy kredyt miał być jednym z czynników wspierających popyt na mieszkania i inwestycje, a tym samym poprawę koniunktury w sektorze. Obecnie PKO Bank Polski spodziewa się jedynie jednej obniżki stóp procentowych w 2026 r.” – czytamy w raporcie.