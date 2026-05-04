Modivo pogłębia dołek bessy

Akcje obuwniczej spółki potaniały od początku roku o ponad 30 proc. To najgorszy wynik w WIG20. Wzrostowa korekta z pierwszej połowy kwietnia nie dotarła do linii średniej 50-sesyjnej. Kurs zawrócił przy 97 zł, a w minionym tygodniu wyznaczył nowy dołek bessy 79 zł. Spóka pozostaje najbardziej szortowanym podmiotem na polskim rynku (5 funduszy w rejestrze KNF). W ostatnich miesiącach negatywnych informacji nie brakowało: obniżka prognoz, oskarżenia o kreatywność księgową przez Ningi Research i oskarżenia o niewycofwanie się z Rosji przez Financial Times. Wspomniana średnia i pułap 100 zł to najbliższe opory.

Movie Games i ryzyko końca korekty

Producent gier pokazał w minionym tygodniu raport roczny. Strata netto wyniosła 11,6 mln zł. W środę rynek zareagował przeceną o 9,1 proc. Kurs zawrócił ze strefy między średnimi z 50 i 200 sesji, i naruszył tę szybszą. Od strony technicznej wzrosło ryzyko zakończenia korekta wzrostowej i powrotu na ścieżkę bessy. Jeśli 50-sesyjne średnia nie zostanie obroniona, kolejne potencjlane wsparcie to okolica dołka trendu, czyli poziomu 6,45 zł. W taki scenariusz wpisuje się również zachowanie oscylatorów MACD i RSI, które zaczęły zawracać w poziomów lokalnego wykupienia.

Rainbow Tours w rytm geopolityki

Przedłużający się impas w Cieśninie Ormuz nie sprzyja turystycznej spółce. Od początku ataków USA na Iran cena akcji jest pod presją podaży. Silne odbicie z początku kwietnia zakończyło się tuż nad średnią 50-sesyjną, a w minionym tygodniu cena wróciła poniżej granicy hossy. W szerszej ramie czasowej na wykresie zarysowała się konsolidacja. Jej górna granica to rejon 170 zł, a dolna to strefa 120 – 110 zł. Oscylatory MACD i RSI zawróciły ze stref wykupienia i nie zeszły jeszcze do lokalnych dołków. To stwarza techniczne ryzyko testu 120 zł. Najbliższe opory wyznaczają linie średnich z 50 i 200 sesji.

Zajrzyj na kanał autora: youtube.com/@finsite