Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest ogólny poziom kontaktu z kryptoaktywami wśród mieszkańców Europy?

Jak Polska wyróżnia się na tle innych krajów europejskich pod kątem adopcji kryptoaktywów?

W jaki sposób inwestorzy postrzegają bezpieczeństwo rynku oraz jego zagrożenia?

ARI10, polska spółka technologiczna działająca na rynku kryptoaktywów, opublikowała wyniki badania adopcji kryptowalut w krajach europejskich – raport „Adopcja Kryptowalut w Europie 2026". Oparto go na sondażu przeprowadzonym wśród 11 tys. osób w 11 krajach (Polsce, Francji, Włoszech, Niemczech, Niderlandach, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Węgrzech, Rumunii oraz Hiszpanii).

Wynika z niego, że prawie 40 proc. Europejczyków biorących udział w tej ankiecie miało już kontakt z kryptoaktywami, a około 31 proc. badanych deklaruje aktywne inwestowanie. Główną motywację stanowi oczekiwanie wzrostu wartości aktywów – wskazuje na nią blisko 50 proc. inwestorów.

Rynek kryptowalut jest postrzegany przez ankietowanych jako stosunkowo bezpieczny – ponad 60 proc. aktywnych inwestorów ocenia go pozytywnie pod tym względem. Jednak ponad 56 proc. respondentów uważa brak regulacji za istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju rynku.

Jak Polacy postrzegają rynek kryptowalut?

Aż 47,1 proc. respondentów z Polski deklaruje kontakt z kryptoaktywami – to najwyższy wynik w całym badaniu.

Tylko 13,6 proc. Polaków biorących udział w badaniu nie widzi dla siebie zastosowania kryptowalut, co stanowi najniższy odsetek wśród badanych państw. Polska wyróżnia się też pod względem największej świadomości, co do działania unijnych regulacji dotyczących kryptowalut (31,4 proc.), najwyższego odsetka aktywnych inwestorów i najwyższego udziału aktywnych inwestorów (35,6 proc.).

– W dobie dezinformacji i spekulacji wiarygodne dane stanowią fundament świadomych decyzji – zarówno dla inwestorów, jak i regulatorów oraz całego społeczeństwa. Jako firma od lat stawiająca na edukowanie rynku po raz kolejny przeprowadziliśmy, we współpracy z niezależnymi ekspertami, dokładne badanie rynku. Jego wyniki wskazują, że adopcja kryptowalut jest w Europie na wysokim poziomie, a kryptoaktywa są postrzegane jako kolejna klasa aktywów, mogących stanowić element dywersyfikacji portfela, ale także praktyczne narzędzie płatnicze czy rozliczeniowe. Jednocześnie potencjał dalszej adopcji pozostaje wysoki, a kluczem do dalszego wzrostu jest edukacja obalająca strach przed technologią oraz tworzenie bezpiecznych i prostych rozwiązań do codziennych zastosowań – twierdzi Mateusz Kara, prezes ARI10 & Morphic Financial Group.