– Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową Grupy. Wszystkie obszary działalności, jak kontrakty monetarne i sprzedaż złota inwestycyjnego, segment płatności elektronicznych oraz najem powierzchni biurowych notują wzrosty. To przekłada się na dobre wyniki Grupy teraz i budowę długoterminowej wartości dla akcjonariuszy – podsumowała Katarzyna Budnicka-Filipiuk, prezes Mennicy Polskiej.

Reklama Reklama

– W pierwszym kwartale Grupa osiągnęła 80-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku, co przełożyło się również na wygenerowanie solidnych wyników. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie ponad 56 mln zł (vs 44 mln zł w roku poprzednim). Warto też wskazać na solidny poziom skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o zdarzenia nietypowe i jednorazowe, który wyniósł ponad 37 mln zł. To o ponad 17 mln zł więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – mówi Małgorzata Lis-Wąsowska, członek zarządu ds. finansowych Mennicy Polskiej.

Mennica wygrywa przetargi na monety obiegowe na kolejnych rynkach zagranicznych

Segment menniczy, w szczególności kontrakty monetarne oraz złoto inwestycyjne, zanotował dynamiczny wzrost sprzedaży i solidne wyniki. W segmencie deweloperskim realizowana była faza budowy kolejnych budynków mieszkalnych, których sprzedaż Grupa MPSA odnotuje w rachunku wyników w przyszłych okresach. Na poziom wskaźników finansowych istotny wpływ miała realizacja projektu „Bulwary Praskie” w segmencie deweloperskim. Natomiast przejęcie kontroli nad projektem Mennica Towers pozwoliło na istotne zwiększenie przychodów i wyników Grupy MPSA.

Przychody segmentu menniczego po pierwszych trzech miesiącach wyniosły 634 mln zł i były wyższe o blisko 300 mln zł w ujęciu r/r (336,1 mln zł w 1 kw. 2025 r.). Wynik segmentu wzrósł o ponad 16 mln zł (35,8 mln zł w 1 kw. 2026 r. vs 19,5 mln zł w 1 kw. 2025 r.). EBITDA była wyższa również o ponad 16 mln zł i wyniosła 38 mln zł (21,8 mln zł w 1 kw. 2025 r.).

W I kwartale Mennica Polska sprzedała łącznie 651 mln sztuk monet obiegowych i kolekcjonerskich. Pojawiła się na kolejnych rynkach zagranicznych.

– W pierwszym kwartale Mennica Polska wygrywała kolejne przetargi na produkcję i dostawy zagranicznych monet obiegowych dla Banku Bermudów i Banku Mauritiusa. To kolejne zlecenia na rynkach zagranicznych zwiększające naszą obecność w regionie Afryki, a także w Ameryce Południowej i Środkowej – wyjaśnia Siemowit Kalukiewicz, członek zarządu ds. produkcji monetarnej i logistyki oraz dyrektor produkcyjno-operacyjny w Mennicy Polskiej.

W I kwartale Mennica uruchomiła usługę odkupu złota w punktach stacjonarnych w Katowicach, Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Klienci mogą tam sprzedać zarówno sztabki, jak i monety bulionowe. Usługa odkupu złota jest obecnie dostępna w ośmiu miastach: Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie.

W grupie złotych produktów menniczych w okresie sprawozdawczym do klientów trafiło 838 kg złota, głównie pod postacią sztabek i monet bulionowych. Taki wynik oznacza 38-proc. wzrost pod względem sprzedanej masy kruszcu.

Dobre wyniki pozostałych segmentów

W I kwartale segment płatności elektronicznych wygenerował 63 mln zł przychodów, wynik to 4 mln zł, EBITDA wyniosła 6,6 mln zł. Segment najmu zanotował przychody na poziomie 26 mln zł. Wynik segmentu to 11,9 mln zł, a EBITDA to 23,4 mln zł.

– Utrzymaliśmy stabilne wyniki w segmencie płatności elektronicznych. Jednocześnie intensywnie rozwijamy nasze projekty, które mają związek z przyszłymi wdrożeniami. Przygotowujemy własną aplikację na potrzeby obsługi karty miejskiej, uruchomiliśmy także aplikację dla Łodzi. W segmencie najmu zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki dzięki wynajętej w 100 proc. powierzchni w Mennica Towers i Mennica Residence. W segmencie deweloperskim uzyskaliśmy pozwolenia na użytkowanie 747 mieszkań realizowanych w projektach NOP w ramach inwestycji Bulwary Praskie. Możemy się pochwalić bardzo dużym zainteresowaniem– sprzedaż wstępna i rezerwacyjna to 95 proc. całości, tzn. 708 lokali – mówi Katarzyna Budnicka-Filipiuk.

Dodatkowo uzyskano pozwolenia na budowę w kwartałach IJKL, które łącznie zakładają 790 mieszkań. Obecnie w ramach tego etapu trwają prace budowlane. Mennica Polska oczekuje także na pozwolenie na budowę w trzech kwartałach FGH, w ramach których powstanie 714 mieszkań.