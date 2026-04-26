Wzrost wskaźników zadłużenia największych deweloperów mieszkaniowych nie był w przeszłości pozytywnym sygnałem. Teoretycznie może świadczyć o zaangażowaniu środków w nowe projekty obliczone na wzrost popytu uaktywniającego się za sprawą serii obniżek stóp procentowych, które miały istotny wpływ na wysokość rat kredytowych.

W praktyce podobną tendencję obserwowaliśmy np. w 2022 r., kiedy rynek zmagał się ze skutkami szybko rosnącej inflacji i stóp procentowych, a popyt na nowe mieszkania gwałtownie hamował. Warto jednak przypomnieć, że nawet w niekorzystnym okresie i po wzroście zadłużenia, wszyscy deweloperzy obecni na Catalyst regulowali terminowo swoje zobowiązania finansowe.

Wzrost zadłużenia deweloperów mieszkaniowych na Catalyst

Trzeba też szybko dodać, że w większości przypadków ubiegłoroczny wzrost wskaźników długu netto w relacji do kapitału własnego w większości przypadków mieścił się w granicach tolerancji inwestorów (o czym świadczą kolejne udane emisje obligacji i wyceny na rynku wtórnym) i w czymś, co można określić mianem historycznej normy. Przy czym każdy z deweloperów kształtuje ją wedle własnego uznania i ostatecznie tylko dwóch z nich można uznać za poważnie zadłużonych (powyżej kapitału własnego), ale w obydwu tych przypadkach można ów poziom łatwo usprawiedliwić. Atal finansowany jest przez głównych akcjonariuszy.

Z kolei Cavatina, choć zasługuje na obecność w gronie największych deweloperów mieszkaniowych na Catalyst, to w istocie wywodzi się z branży biurowej, gdzie wciąż zlokalizowanych jest większość jej (pracujących) aktywów. Niemniej, nawet jak na dewelopera komercyjnego dług netto zbliżający się do dwukrotności kapitału własnego to relatywnie wysoka wartość.

W obszarze płynności gotówkowej trudno mówić o przełomie. Wskaźniki najczęściej nieznacznie rosły (choć warto zwrócić uwagę na liderów rynku — Dom Development i Develia zanotowały spadki), ale w żadnym wypadku nie oznaczało to wypadnięcia z zakresu dotychczasowych norm. Co do zasady jednak, wskaźniki płynności gotówkowej utrzymujące się przez długi czas poniżej „normy” mogą sygnalizować napięcia płynnościowe w niekorzystnych warunkach rynkowych.

Ograniczony dostęp do obligacji deweloperów dla inwestorów indywidualnych

Najwięksi deweloperzy chętnie korzystają z obligacyjnego finansowania, ale niechętnie widzą wśród wierzycieli inwestorów indywidualnych. Wynikać to może z wniosków wyciągniętych w przeszłości — w krytycznych momentach inwestorzy indywidualni łatwiej ulegali emocjom i sprzedawali obligacje, przyczyniając się do powiększania presji rynkowej.

Jednak konsekwencją stawiania na inwestorów profesjonalnych jest ograniczenie płynności. W sześciu na dziesięć przypadków nie sposób kupić obligacji deweloperów na rynku wtórnym (w jednym zastosować można obejście i zamiast papierów Archicomu można kupić obligacje Echa, czyli głównego akcjonariusza).