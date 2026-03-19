Zima zaskoczyła deweloperów? Produkcja mieszkań wyraźnie wytraciła tempo

Z tego artykułu dowiesz się: jak kształtuje się dynamika rozpoczętych budów mieszkań w pierwszych miesiącach roku.

jaka relacja występuje między uzyskanymi pozwoleniami a faktycznie rozpoczętymi inwestycjami.

jakie czynniki wpływają na aktywność deweloperów, w tym zmiany przepisów.

w jaki sposób wysoka oferta rynkowa mieszkań kształtuje decyzje deweloperów.

jak nowe przepisy o miejscach doraźnego schronienia wpływają na plany inwestorów.

jak przedstawiają się statystyki budownictwa społecznego.

W lutym szeroko rozumiani deweloperzy rozpoczęli w Polsce budowę 9,65 tys. mieszkań – podał GUS. To o prawie 12 proc. mniej niż rok wcześniej i o 8,5 proc. więcej niż w znacznie słabszym niż w poprzednich latach styczniu. W ciągu dwóch miesięcy ruszyła budowa 18,5 tys. lokali, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r. Czy to zaciągnięcie hamulców w związku z dużą ofertą lokali (w tym rosnącym odsetkiem mieszkań gotowych), czy skutki dawno niewidzianych mrozów?

Nadal dobrze prezentują się statystyki pozwoleń. Przedsiębiorcy uzyskali w lutym zgodę na budowę 15,7 tys. lokali, o ponad 17 proc. więcej niż rok wcześniej i o niemal 35 proc. więcej niż w styczniu. Liczba uzyskana w ciągu dwóch miesięcy to 27,4 tys., o 1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Produkcja mieszkań słabnie, ale pozwoleń deweloperzy uzyskują dalej dużo

– Wyniki z ostatnich miesięcy wskazują na stabilizację aktywności deweloperów, wynikającą przede wszystkim z wysokiego poziomu dostępnej oferty mieszkań. Taka sytuacja sprzyja większej selektywności w przygotowywaniu i wprowadzaniu do sprzedaży nowych projektów – skomentował Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Organizacja spodziewa się, że po wzrostowym w ujęciu miesiąc do miesiąca lutym, również marzec przyniesie wzrost – to bowiem historycznie mocny miesiąc, a cały I kwartał 2026 r. wypadnie podobnie jak IV kwartał 2025 r., co oznacza liczbę lokali w uruchomionych projektach bliską 30 tys.