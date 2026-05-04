Rynek kwitnie na wiosnę. Czuć energię i kapitał

W kwietniu na rynku rozkwitała hossa. Główny indeks urósł 5 proc. po drodze ustanawiając swój historyczny szczyt (ATH). Nasdaq poszybował 14 proc. w górę, a ropa przy dużej zmienności wzrosła o 5 proc. Nadzieja na zmniejszenie napięcia geopolitycznego przeważyła nad obawami o wpływ zamkniętej cieśniny, który będzie widoczny dopiero za kilka miesięcy. Dodatkowo mocne wyniki spółek i strukturalne trendy technologiczne/AI (inwestycje, produktywność) są mocnym argumentem i paliwem dla rynków (którego w przeciwieństwie do zwykłego paliwa np. lotniczego nie brakuje). W Warszawie również kwitły transakcje. Duże, ciekawe, soczyste i bardzo ważne dla rynku.