Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Elektrotim z nowym rekordem kursu

W sierpniu ubiegłego roku cena akcji budowlanej spółki weszła w fazę korekty trendu wzrostowego. Spadki zaczęły się z poziomu 55,8 zł, a zakończyły przy 38 zł. Od grudnia trwało odrabianie strat. W styczniu cena wróciła nad granicę hossy, czyli średnią z 200 sesji, a w minionym tygodniu pokonała poprzedni szczyt historyczny i ustanowiła nowy 58,95 zł. Zwyżkom pomagały informacje o zakupach insiderów, a wcześniej wyniki za IV kwartał 2025 r., w tym 237 mln zł przychodów wobec 189 mln zł rok wcześniej. Nowy szczyt to klasyczny sygnał kontynuacji hossy. Najbliższe wsparcia są w strefie 55 – 50 zł.