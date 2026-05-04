Sezon publikacji wyników za I kwartał 2026 r. już trwa, jednak wysyp raportów dopiero przed nami. Sprawdzamy, które spółki będą w stanie zaprezentować się lepiej na tle zeszłorocznych rezultatów i być może nawet sprawić pozytywną niespodziankę.

Wyniki I kwartału pod lupą

W tym sezonie analitycy nie mają zbyt wielkich oczekiwań w stosunku do sektora bankowego, który błyszczał w poprzednich kwartałach, co jednak mogą wynagrodzić inwestorom pozostałe branże. – Wynik netto sektora bankowego w I kwartał 2026 r. nie powinien wzrosnąć w ujęciu rok do roku głównie ze względu na podwyższony CIT. Jednocześnie istnieje przestrzeń do pobicia oczekiwań rynkowych na poziomie operacyjnym, wynikająca z dynamicznego wzrostu wolumenów kredytowych. Najwyższą dynamikę poprawy wyników mogą zaprezentować spółki wydobywcze oraz producenci paliw, korzystający z globalnego wzrostu cen surowców i wysokich realizowanych marż. Należy jednak podkreślić, że bardzo wysoko ustawiony konsensus rynkowy istotnie ogranicza potencjał pozytywnego zaskoczenia -wskazuje Piotr Gorczyca, analityk Eques Investment TFI.

Ponadto zakłada poprawę wyników w sektorze detalicznym. – W szczególności w spółkach z branży odzieżowej, obuwniczej, usługowej oraz e-commerce. Sprzyja temu ekspansja marż oraz silny konsument w Polsce i regionie CEE, wspierany przez wzrost realnego funduszu płac i odbudowany po pandemii poziom oszczędności gospodarstw domowych – wyjaśnia. Jednocześnie zwraca uwagę na coraz bardziej zróżnicowaną sytuację firm działających w tych samych sektorach. – Coraz większe znaczenie mają jednorazowe czynniki, marże i kontrola kosztów, dlatego nawet przy przeciętnym tle makro część firm może pozytywnie zaskoczyć, a inne rozczarować – uważa ekspert.

Efektowna poprawa

Na dużo lepsze wyniki niż przed rokiem może liczyć KGHM. Będzie to zasługą korzystnego otoczenia, przede wszystkim utrzymujących się wysokich cen miedzi i srebra mających istotny wpływ na poziom jego zysków. Analitycy prognozują, że kwartalna EBITDA koncernu mogła się zbliżyć do poziomu 4,6 mld zł, a zysk netto do niemal 2,4 mld zł w porównaniu do odpowiednio 2,5 mld zł i 330 mln zł osiągniętych w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Zakończony niedawno kwartał był okresem wynikowych żniw również dla Orlenu. Koncern skorzystał z rosnących cen ropy naftowej i gazu, które poszybowały w górę w odpowiedzi na wojnę na Bliskim Wschodzie windując marż rafineryjnych do poziomów dużo wyższych niż przed wybuchem wojny. W takim korzystnym otoczeniu spółka ma możliwość osiągania dużo wyższych zysków. Analitycy prognozują, że kwartalna EBITDA koncernu mogła się zbliżyć do 14,7 mld zł, co rok do roku oznaczałoby poprawę o ok. 35 proc. Z kolei w przypadku zysku netto spodziewają się wzrostu rok do roku o ok. 46 proc. do prawie 6,3 mld zł.

Korzystne warunki do poprawy rezultatów powinny być zauważalne w wyraźnie lepszych rok do roku wynikach Unimotu. Zmienne otocznie makroekonomiczne sprawia, że spółka jest w stanie osiągać ponadprzeciętne wyniki na kluczowej działalności, czyli handlu paliwami. - W kontekście wojny na Bliskim Wschodzie, Unimot powinien być beneficjentem zmienności rynku, dostarczając ponadprzeciętnych marż w sektorze paliw ciekłych i handlu gazem – uważają analitycy Trigon DM. - Podnieśliśmy nasze prognozy na ten rok i następny (głównie w sektorze paliw ciekłych), odzwierciedlając silne warunki w premiach śródlądowych. W nadchodzących kwartałach dostrzegamy również potencjał pozytywnych niespodzianek w segmencie LPG oraz w handlu gazem – dodają.

Pozytywnych wieści inwestorzy powinni wypatrywać w raportach niektórych deweloperów. Najefektowniejsza poprawa rok do roku, będąca efektem znaczącego wzrostu sprzedanych lokali rok do roku i częściowo wzrostu cen przy względnie stabilnych kosztach, spodziewana jest w wynikach Atalu, Archicomu i Develii i Marvipolu. Na tle pozostałych spółek najefektowniejszy wzrost odnotował Archicom, który z powodzeniem rozwijał sprzedaż na nowych rynkach w Polsce, czemu towarzyszyła poprawa efektywności operacyjnej. Mimo tego nie był w stanie zbliżyć się do wyników z IV kwartału, który był pod tym względem wyjątkowy.

Pozytywne tendencje powinny być widoczne w wybranych spółkach nastawionych na konsumentów. Dwucyfrowa dynamika wyników rok do roku spodziewana jest przypadku Asbisu, Benefit Systems, LPP, które już w poprzednich kwartałach pokazały się inwestorom z bardzo dobrej strony.

Pozytywne akcenty

Zbyt dużych oczekiwań rynek nie powinien mieć, jeśli chodzi o spółki przemysłowe, które zmagają się z wieloma wyzwaniami. Ich sytuacja finansowa jest jednak mocno zróżnicowana, dlatego i w tym gronie można liczyć w tym sezonie na pozytywne akcenty. Pozytywna zmiana powinna być kontynuowana w wynikach Wieltonu, będąc bardziej efektem restrukturyzacji, cięcia kosztów i uproszczenia struktury grupy niż zauważalnego wzrostu popytu, który nadal pozostaje wyzwaniem. Po dłuższym okresie słabości spowodowanej trudną sytuacją na rynku stali, można oczekiwać pozytywnej zmiany w wynikach Cognora. Jednak jeszcze nie na tyle istotnej, by hutnicza spółka pochwali się zyskiem netto. – W I kwartale 2026 r. spodziewamy się znacznej poprawy wyników kw./kw. Zmaterializował się zakładany przez nas scenariusz rosnących cen stali, napędzany regulacjami UE (CBAM, który objął również Ukrainę). Tempo wzrostu spowolnione zostało jednak przez rosnące ceny energii spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie i ostrą zimę, co doprowadziło do zmniejszenia wolumenu zamówień z sektora budowlanego i wyższych cen złomu, na co wpłynął również zakaz eksportu złomu z Ukrainy. Podwyżki cen prętów zbrojeniowych wprowadzone w marcu i kwietniu, o łączną wartość 250 zł/t, nastąpiły bez wzrostu cen złomu, co wskazuje na wczesny potencjał do dalszej poprawy wyników w II kw. 2026 r. – wskazują analitycy Trigon DM.

W sektorze gier zdecydowanym faworytem analityków do skokowej poprawy wyników jest Creepy Jar. Z początkiem roku spółka wprowadziła do sprzedaży na platformie Steam grę „StarRupture”, która została bardzo pozytywnie przyjęta przez graczy. – Szacujemy, że sprzedaż osiągnęła niemal 700 tys. egzemplarzy, co przełoży się na ponad 22 mln zł przychodów. Dodajmy do tego wciąż dobrą sprzedaż GH (8,5 mln zł) oraz kolejną transzę PS+ (2 mln zł) i całość przychodów zamknie się w kwocie prawie 33 mln zł. Mniej więcej stabilne koszty kw./kw., co pozwoli wygenerować 30 mln zł EBITDA oraz 24,5 mln zł zysku netto – szacuje Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.

Pozytywnych wieści inwestorzy mogą wypatrywać z sektora mediów, rozrywki i telekomunikacji. – W kontekście sezonu wyników za I kwartał 2026 r. pozytywnie oceniamy ATM Grupę, Digital Network oraz Orange Polska. Umiarkowanie pozytywnie podchodzimy do Cyfrowego Polsatu (liczymy na zapoczątkowanie ścieżki wzrostu skor. EBITDA w ujęciu r/r) oraz Kino Polska TV. Przygotowujemy się również na scenariusz, w którym względnie chłodno mogą zostać odebrane odczyty wynikowe wykazane przez Agorę, IMS oraz Wirtualną Polskę – zakłada Maciej Bobrowski, szef analityków DM BDM.