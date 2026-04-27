Parki handlowe rosną jeden po drugim. Sufit już blisko?

Wszystkie oddane w I kwartale obiekty handlowe oraz gros będących w budowie to parki. Format rozwija się dynamicznie dzięki sile nabywczej mieszkańców średnich i mniejszych miast. Coraz częściej pojawia się pytanie o nasycenie rynku. Chociaż inwestorzy wydają się racjonalnie planować swoje ruchy, to eksperci zaczynają wskazywać na czynniki ryzyka. W I kwartale 2026 r. deweloperzy oddali ponad 70 tys. mkw. powierzchni handlowej, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej, ale też o 18 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r. – wynika z szacunków firmy doradczej Cushman & Wakefield. Na radarach analityków są nieruchomości liczące co najmniej 5 tys. mkw.