Czas na trzeci najgorszy okres w giełdowym kalendarzu

Końcówka kwietnia na warszawskiej giełdzie należała do niedźwiedzi. Główne indeksy zanotowały serię kilku spadkowych sesji z rzędu i poprzedni, silny impuls wzrostowy, został wyraźnie skorygowany. Mimo to bilans miesiąca dla naszych WIGów jest dodatni (stopy zwrotu wahają się w przedziale 3-6 proc.). Ponadto WIG i mWIG40 poprawiły rekordy historyczne, a WIG20 szczyt hossy. Trwający od października 2022 r. trend wzrostowy nadal zatem obowiązuje.