Solidna sprzedaż mieszkań w maju. Czy to już reakcja na obniżki stóp?

Średni koszt zakupu urósł wolniej niż średnia cena za metr. Bo kupujemy mniejsze mieszkania

– Średnie ceny mieszkań w nowo uruchomionych inwestycjach w maju są wyraźnie wyższe, zarówno w porównaniu do kwietnia, jak i do maja poprzedniego roku. To oznacza, że mimo wzrostu aktywności, perspektywa wyraźnej redukcji cen, na które liczy wielu potencjalnych nabywców, nadal się oddala – komentuje Kuniewicz.

Na koniec maja przeciętne oferowane mieszkanie miało 54 mkw. i kosztowało 809 tys., o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia cena za mkw. wzrosła o 4,1 proc. Cena całkowita urosła wolniej, bo kupuje-my mniejsze lokale – w maju ub.r. przeciętne oferowane mieszkanie miało 56 mkw.

- Analiza zmian średnich cen mieszkań oferowanych na każdym z 7 największych rynków wskazuje na wyjątkowy charakter procesów jakie zachodzą na rynku wrocławskim. W maju Wrocław był jedynym rynkiem, na którym średnie ceny okazały się nie tylko niższe od kwietniowych, ale również od średnich cen z maja 2024 r. Wprawdzie redukcja ta miała charakter symboliczny (mniej niż 1 proc.), warto ją jednak odnotować, ponieważ na rynku wrocławskim obniżki średnich cen mieszkań w zestawieniu miesiąc do miesiąca trwają tam nieprzerwanie od października 2024 r., co jest wskazówką, jak długiego okresu potrzeba, aby w warunkach braku jakichkolwiek dopłat, doszło do rynkowej korekty cen mieszkań rok do roku – mówi Kuniewicz.