Grunt to zysk. Jakie marże pokazały giełdowe spółki za 2024 r. Co dalej?

A jak perspektywy oceniają eksperci?

Czytaj więcej Nieruchomości Rynek mieszkań dopiero się rozkręci. Czy ceny lokali pójdą w górę? Po obniżce stóp procentowych klienci częściej pytają o nieruchomości, trudno jednak mówić o eksplozji popytu. Kupujący chcą większych przecen, sprzedający mieszkania nie palą się do szybkich dużych rabatów. Kredyty hipoteczne nadal są drogie.

Ten rok jeszcze stabilny

– Od strony kosztów budowy otoczenie w ostatnich kwartałach jest dość stabilne. Rosną nadal koszty pracy, ale ustabilizowały się lub spadły ceny materiałów, a jednocześnie rynek kubatury jest w stagnacji, co zwiększa presję konkurencyjną u generalnych wykonawców. Wydaje się, że w 2025 r. ta sytuacja nie ulegnie już jakiejś większej zmianie, w 2026 r. może – ale nie musi – pojawić się presja, jeśli dojdzie do jakiejś kumulacji wydatków z KPO – mówi Krzysztof Pado, analityk DM BDM.

Wskazuje, że w 2025 r. część mieszkań będzie jeszcze przekazywana z puli lokali sprzedanych z pomocą „bezpiecznego kredytu”, które powinny mieć dobre marże, bo podaż była wtedy niska, więc deweloperzy podnosili ceny. W 2026 r. tego czynnika już nie będzie, a znaczenie będą miały lokale sprzedawane już w okresie większej podaży i konieczności stosowania zachęt, rabatów itp.

– Bazując na tym, spodziewałbym się, że ogólnie marże brutto ze sprzedaży w 2025 r. będą stabilne rok do roku z opcją do wzrostu, natomiast w 2026 r. są czynniki przemawiające za pewnym spadkiem rok do roku. Oczywiście, jest to ogólne spojrzenie na możliwą tendencję, natomiast wyniki raportowane mogą uwzględniać specyficzne niuanse, jak miks przekazywanych mieszkań, ceny działek w poszczególnych projektach czy rozliczenia kosztów akwizycji – podsumowuje.

Jan Dziekoński, dyrektor działu badań w portalu RynekPierwotny.pl, ocenia, że jeśli chodzi o wyniki finansowe, które deweloperzy pokażą w kolejnych latach, perspektywy są dobre. W 2023 r. – kiedy sprzedawano przekazywane w tym roku lokale – koszty wykonawstwa hamowały, a ceny mieszkań rosły. W 2024 r. posucha na rynku budowlanym pozwalała deweloperom uzyskiwać dobre warunki umów z generalnymi wykonawcami, a ceny mieszkań ustabilizowały się na wysokich poziomach. Z drugiej strony koszty gruntów w latach 2023 i 2024 były wysokie.