Mocny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Dane BIK za kwiecień i nowy rekord

- Wzrost wartości wynika zarówno ze wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi, które związane może być z jednej strony z oczekiwaniem na dalsze obniżki stóp procentowych, jak i korzystnej dla kupujących sytuacji na rynku mieszkaniowym zarówno wtórnym, jak i pierwotnym – ocenił Rogowski.

Czytaj więcej Finanse Rośnie apetyt na kredyty mieszkaniowe Od lutego liczba wnioskujących o pożyczkę mieszkaniową jest większa niż w poprzednich miesiącach.

Popyt na kredyty rośnie wraz ze spadkiem cen mieszkań i nadzieją na niższe stopy

Na początku maja BIK podało dane o popycie na kredyty w kwietniu. Banki i SKOK-i wysłały zapytania w sprawie wniosków złożonych przez 35,6 tys. osób, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia łączna wartość zapytań wzrosła o 16,7 proc., a średnia wartość wnioskowanej pożyczki wyniosła 458,1 tys. zł - o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Popyt na kredyt mieszkaniowy wydaje się budzić w oczekiwaniu na spadek stóp procentowych oraz spadki cen nieruchomości widoczne zwłaszcza na rynku wtórnym, które zachęcają do zakupu nieruchomości. Prawdziwym punktem zwrotnym dla popytu będzie spadek stóp procentowych – mówił wtedy Rogowski.

Na początku kwietnia prezes NBP dokonał przełomu, ogłaszając że w 2025 r. jest jednak możliwość obniżania stóp, na co zareagowały spadkiem stawki WIBOR. W maju Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną z 5,75 proc. do 5,25 proc. Wskaźnik WIBOR 3M na początku kwietnia sięgał 5,85 proc., obecnie to 5,2 proc. WIBOR 6M jest już blisko 5 proc. wobec ponad 5,7 proc. na początku kwietnia. Rynek oczekuje dalszych cięć stóp, ale prezes NBP Adam Glapiński zastrzegał, by nie nastawiać się na cykl obniżek – RPP będzie oceniać sytuację na bieżąco.