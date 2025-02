Deweloper idzie po ziemię pod mieszkania

Bank ziemi firmy Cordia Polska pozwoli na budowę ok. 3,2 tys. mieszkań, z czego ponad 2,4 tys. powstanie w Warszawie, niemal 400 w Trójmieście i po ok. 200 w Krakowie i w Poznaniu. Na jak długo wystarczą zapasy? – To zależy od lokalizacji – mówi Tomasz Łapiński, prezes i dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w spółce Cordia Polska. – W Krakowie bank ziemi mamy już na wyczerpaniu, a w Warszawie wystarczy nam jeszcze na cztery–pięć lat. Chcemy zwiększyć skalę działalności w Polsce, dlatego planujemy powiększyć bank ziemi we wszystkich miastach, w których jesteśmy obecni.

Inwestycja kapitału

Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że notowani na giełdzie deweloperzy mieszkaniowi mogą dysponować gruntami na ok. 150 tys. mieszkań. Serwis podaje, że np. Robyg na swoich gruntach może wybudować ok. 25 tys. lokali, Dom Development – 20 tys., Murapol – 19 tys., Lokum Deweloper – 11 tys., Archicom, J.W. Construction – po ok. 10 tys., NDI Development – 6 tys., Ronson – 4,5 tys.

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, zaznacza, że gros działek największych deweloperów znajduje się na siedmiu głównych rynkach. Ale są też banki ziemi w mniejszych miastach.

– Rekordzista pod tym względem – Murapol – ma grunty w 19 lokalizacjach. Poza głównymi rynkami – m.in. w Lublinie, Częstochowie, Kielcach, Toruniu, Bydgoszczy czy Bielsku-Białej – wylicza Jędrzyński. Szacuje, że zgromadzone zasoby największym deweloperom wystarczą na kilka lat, średnio na cztery do sześciu. – Większość mniejszych firm ma grunty na rok do dwóch lat działalności – mówi.