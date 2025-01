Deweloperskie światy równoległe. Jakie prognozy?

Paweł Gosz, partner w DM Michael/Ström, mówi że szczególnie w II połowie 2024 r. spadek sprzedaży wynikał z realnego osłabienia popytu przez brak programów wsparcia, a nie szczupłej oferty. Najmocniej odczuł to segment popularny.

– Bez pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii kolejnego programu wspomagającego nabywców mieszkań, kwartalna sprzedaż w 2025 r. będzie bliższa poziomowi z II półrocza. Klienci są mocno zdezorientowani brakiem informacji co do zasad oraz terminów wprowadzenia nowego programu, w związku z czym odsuwają swoje decyzje zakupowe. Sytuację mogłyby poprawić obniżki stóp procentowych, które – w kontrze do ostatnich wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego – są przez ekonomistów spodziewane jeszcze w tym roku – dodaje.

Analitycy BM Pekao nie tylko oczekują cięć stóp w tym roku, ale uważają, że będą one mocniejsze niż oczekuje rynek.

– W związku z oczekiwaną przez nas szansą na większą skalę obniżek stóp niż to zakłada obecnie konsensus, nasze nastawienie do deweloperów mieszkaniowych jest pozytywne – mówił nam niedawno Tomasz Duda, analityk rynkowy numer dwa według rankingu „Parkietu”.

Dwa światy

Z danych firmy JLL wynika, że w sześciu największych aglomeracjach w 2024 r. sprzedano blisko 40 tys. lokali, o 31 proc. mniej niż rok wcześniej, przy czym w Poznaniu spadek sięgnął „tylko” 19 proc., a w Krakowie aż 42 proc.

– Generalnie największe deweloperskie spółki giełdowe poradziły sobie lepiej niż całość rynku. W sytuacji kryzysowej odpływ klientów w kierunku jakości powinien być widoczny: lepiej powinni sobie radzić ci deweloperzy, którzy mieli dobry jakościowo produkt, kierowany do zamożniejszych klientów. Dom Development, Cordia, Archicom, Develia – pasują do tego schematu – mówi Aleksandra Gawrońska, dyrektorka działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. – Warto też podkreślić wybór przez firmy najważniejszych rynków. Dom Development jest obecny w czterech największych miastach, gdzie potencjał popytowy związany z kredytami komercyjnymi i posiadaną gotówką jest największy. To klucz do sukcesu. Słabsze wyniki i problemy sprzedażowe powinny być widoczne w dwóch grupach firm: tych których dobre wyniki w 2023 r. napędził w dużym stopniu program „Bezpieczny kredyt” i tych, które miały w ofercie głównie produkty inwestycyjne, skierowane do nabywców szukających mieszkań pod wynajem. W tej pierwszej grupie byłyby pewnie zwłaszcza Victoria Dom, Lokum, Unidevelopment, Robyg, w jakimś stopniu Ronson, w tej drugiej pewnie Atal, JHM, Marvipol, Inpro – dodaje.