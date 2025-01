Podaż wzrasta – deweloperzy budują coraz więcej mieszkań

Za mało ziemi

Problem gruntów rzeczywiście występuje w największych polskich miastach. Deweloperzy, chcąc utrzymać pozycję rynkową, już teraz myślą o przyszłych latach i tym samym zabezpieczają bank ziemi na kilka lat do przodu (przeważnie ok. pięciu lat). Tym samym płacą za grunty dużo więcej, dodatkowo dochodzą wspomniane procesy pozwoleniowe.

Kolejnym czynnikiem, który wspiera nowe inwestycje, jest sytuacja finansowa samych spółek deweloperskich. Patrząc na spółki notowane na GPW, można powiedzieć, że ich kondycja finansowa pozostaje stabilna. Biorąc pod uwagę wskaźniki zadłużenia, widzimy, że w większości przypadków pozostają one względnie niskie. Deweloperzy dobrze poradzili sobie z wymagającym okresem wysokich stóp procentowych, nie obciążali zbytnio bilansów długiem i kosztami jego obsługi – choć trafiają się oczywiście spółki, które odstawały od tej reguły.

Nadchodzą lepsze czasy?

Obecnie otoczenie rynkowe zdaje się być względnie stabilne, co prawda najbliższe kwartały mogą być słabsze pod względem sprzedaży lecz w niedługiej perspektywie rynek mieszkaniowy powinien otrzymać kolejny impuls popytu, co będzie pozytywnie wpływać na działalność deweloperską, stąd coraz większe inwestycje. Stopy procentowe pozostają wysokie, jednak wydaje się, że w 2025 r. rozpocznie się wyczekiwany cykl obniżek.

W ostatnim miesiącu oczekiwania co do jego rozpoczęcia w ślad za wypowiedziami prezesa Adama Glapińskiego przesuwają się jednak na dalszą część roku. Najważniejsze jest natomiast samo rozpoczęcie cyklu, co będzie mieć pozytywny wpływ na sprzedaż (popyt kredytowy). Także koszty obsługi długu będą w mniejszym stopniu ciążyć na bilansach deweloperów, dzięki czemu spółki będą miały większe pole do zaciągania nowych zobowiązań finansowych. Tym samym nowe budowy będą mieć zapewnione zabezpieczenie kredytowe w przypadku, gdyby sprzedaż nie była na tyle wysoka, aby budowy finansowane były w większości z wpłat klientów. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem jest stabilizacja kosztów budowy. Otoczenie inflacyjne, w którym koszty były mocno niestabilne, już za nami.

Rozpoczynanie nowych budów wydaje się być teraz optymalnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę scenariusz potencjalnego spadku stóp procentowych i wzrostu popytu na mieszkania (rezygnacja z koncepcji kredytu 0 proc. jest już chyba ostateczna, a ewentualny kolejny program pomocy będzie raczej dla deweloperów szansą niż zagrożeniem).

Przyjmując, że budowa trwa około dwóch lat, mieszkania te będą gotowe w latach 2026–2027 i dopiero wtedy (o ile zostaną sprzedane) dzisiejsze decyzje będą widoczne w całości wynikach firm.