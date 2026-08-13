Pozytywne informacje napływające z Mabionu zachęciły inwestorów do zakupów jego akcji, które podczas środowej sesji drożały nawet o ponad 7 proc. Biotechnologiczna spółka poinformowała o złożeniu dokumentacji do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), dotyczącej planowanego rozwoju MabionCD20 w leczeniu immunologicznej trombocytopenii (ITP), obejmującej wniosek o odbycie konsultacyjnego spotkania typu B Pre-IND (konsultacja przed złożeniem właściwego wniosku o badanie kliniczne – red.). To efekt współpracy Mabionu z francuską spółką Oddifact, której celem było przygotowanie dokumentacji regulacyjnej projektu do konsultacji z amerykańskim regulatorem. To kluczowy etap, którego przejście otwiera drogę do dialogu regulacyjnego z FDA.