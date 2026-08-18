MultiQure: Ostatnie szlify przed rozpoczęciem programu klinicznego

Akcje MultiQure wróciły do łask po zeszłotygodniowej korekcie. W poniedziałek inwestorzy ruszyli do ich zakupów, co przełożyło się nawet na 13 proc. wzrostu kursu i najefektowniejszą zwyżkę w indeksie WIG. Biotechnologiczna spółka poinformowała o rozpoczęciu konsultacji z globalną firmą doradczą Liberi Group przed podaniem terapii RNAi pierwszym pacjentom. Pierwszym celem współpracy jest ukierunkowany dialog z wybranymi międzynarodowymi firmami biofarmaceutycznymi i ustalenie, jakie dane byłyby dla nich kluczowe przy przyszłej ocenie programu MultiQure. Zarząd podkreśla, że globalne konsultacje z przedstawicielami branży mają pomóc uwzględnić w programie rozwoju klinicznego dane kluczowe dla przyszłych decyzji o współpracy strategicznej. – Chcemy uniknąć sytuacji, w której po kilkunastu miesiącach obserwacji okaże się, że dla strategicznego partnera decydujący był dodatkowy punkt końcowy, biomarker albo inny sposób monitorowania, który można było uwzględnić od początku. Dlatego rozmawiamy z globalnymi firmami teraz, kiedy część założeń można jeszcze dopracować – wyjaśnia Kris Siemionow, jeden z udziałowców funduszu Biofund oraz członek rady nadzorczej MultiQure. – Finansowanie najbliższych kamieni milowych mamy zabezpieczone, więc nie działamy pod presją szybkiej transakcji. Budujemy relacje i przygotowujemy pakiet danych, które – jeśli wyniki potwierdzą potencjał terapii – mają zwiększyć wartość programu dla przyszłego partnera – dodaje.