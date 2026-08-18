Ryvu rusza z nowym biznesem. Keelira ma świadczyć usługi CRO
Notowania Ryvu rozpoczęły wtorkową sesję od mocnych wzrostów. Przed południem akcje zyskują prawie 6 proc. i są wyceniane na 17,5 zł. To reakcja na nowe wieści dotyczące planów spółki. Chce ona zdywersyfikować swoją działalność i oferować firmom biotechnologicznym i farmaceutycznym usługi.
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Nowy biznes to Keelira – partner w zakresie wczesnego rozwoju klinicznego, wspierający firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne od przygotowania do wejścia w fazę kliniczną po rozwój w fazach I i II, szczególnie w onkologii, hematoonkologii i rzadkich wskazaniach onkologicznych.
Keelira łączy kompetencje Ryvu w zakresie rozwoju leków z doświadczeniem spółki jako sponsora badań klinicznych. To połączenie stanowi podstawę modelu „CRO Plus”, który skupia w jednym zespole realizację badań klinicznych, doradztwo strategiczne i laboratorium. Nowym biznesem kierował będzie Kamil Sitarz, wiceprezes Ryvu.
– Międzynarodowe firmy biotechnologiczne planujące wczesny rozwój kliniczny programów onkologicznych w Europie potrzebują od samego początku spójnego podejścia do strategii regulacyjnej, planowania rozwoju, doboru ośrodków badawczych i realizacji badań klinicznych. Keelira integruje te obszary w ramach jednego, skoordynowanego zespołu – informuje Sitarz.
Z raportu MarketsandMarkets wynika, że wartość globalnego rynku usług związanych z badaniami klinicznymi ma wzrosnąć z 66,6 mld USD w 2025 r. do 101,9 mld USD w 2030 r., co odpowiada średniorocznej stopie wzrostu wynoszącej prawie 9 proc.
Nowy biznes został zaprojektowany tak, aby rozwijać się równolegle z podstawową działalnością Ryvu w zakresie odkrywania i rozwoju leków.
– Strategicznym priorytetem Ryvu pozostaje rozwój własnego pipeline’u onkologicznego – deklaruje Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel i prezes Ryvu.
Najbardziej zaawansowanym programem spółki, do którego posiada ona pełnię praw, jest romacyklib (RVU120, SEL120). Jest badany pod kątem leczenia nowotworów hematologicznych oraz guzów litych.
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Zagranicą indeksy spółek biotechnologicznych od kilku kwartałów idą w górę. Na naszym rynku branża nadal znajduje się w niełasce inwestorów.
Spółka została założona w 2007 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od prawie trzech lat notowania Ryvu poruszają się w trendzie spadkowym. W 2023 r. przekraczały 60 zł. A obecnie są poniżej 20 zł. Zdania analityków co do wyceny akcji są podzielone. BM PKO BP w czerwcowym raporcie akcje Ryvu docelowo wyceniło na 17 zł, a więc nieco poniżej aktualnego kursu.
Zdecydowanie wyżej poprzeczkę postawiło Noble Securities. W raporcie z maja cenę docelową analitycy oszacowali na 31,4 zł. To implikuje niemal 80-proc. przestrzeń do zwyżki względem obecnego kursu.
Dużym wyzwaniem w biotechnologii jest długi okres trwania projektów oraz ich kapitałochłonność. Jak wygląda sytuacja w Ryvu? W maju pozycja gotówkowa spółki wynosiła 74,6 mln zł. Noble Securities ocenia, że Ryvu ma finansowanie do II połowy 2027 r., a uzyskanie płatności milowej od partnerów (np. Exelixis) może jeszcze wydłużyć ten okres.
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