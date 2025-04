Mabion chce zwiększyć potencjał przychodowy do 500 mln zł rocznie

Mabion: Trzy warianty pozyskania kapitału

Mając na uwadze planowany rozwój zgodny z założeniami strategii na lata 2025-2030 szacowana luka kapitałowa w latach 2025-2026 wynosi ok. 50-70 mln zł. W scenariuszu bazowym spółka zakłada pozyskanie finansowania dłużnego. Alternatywą dla tego scenariusza mogą być pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego oraz emisja akcji. - Poza występującą bieżącą potrzebą pozyskania dodatkowego finansowania wynikającą z niewystarczającej obecnie liczby pozyskanych kontraktów na 2025 rok, strategia na lata 2025–2030 zakłada dalszy rozwój działalności, co wiąże się z potrzebą pozyskania finansowania w wysokości ok. 50–70 mln zł mającego domknąć lukę kapitałową w latach 2025–2026. W tym celu rozpoczęliśmy trzy równolegle prowadzone procesy: pozyskania finansowania dłużnego, który jest preferowaną opcją, poszukiwania wraz z renomowanym doradcą inwestora branżowego lub finansowego, a także podwyższenia kapitału (emisję akcji skierowaną do rynku lub do konkretnego inwestora branżowego lub finansowego) – wyjaśnia Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych Mabionu.

Mabion zmienia plany związane z budową zakładu

Strategia Mabionu zakłada 10-15 mln zł inwestycji w 2025 r. oraz 250-300 mln zł w okresie 2026-2028 (z czego 180-220 mln zł to I etap zakładu Mabion II). Nakłady utrzymaniowe od roku 2029 powinny wynosić 5-10 proc. szacowanych przychodów ze sprzedaży.

Największym planowanym projektem inwestycyjnym na lata 2026-2028 jest budowa zakładu Mabion II w Konstantynowie-Łódzkim. Spółka modyfikuje plany związane z budową zakładu, który w zmienionych założeniach będzie budowany etapami, najprawdopodobniej przy wykorzystaniu technologii modułowej. Infrastruktura o powierzchni ok. 3,8 tys. m2 (w porównaniu do poprzednio planowanej ok. 20 tys. m2) ma umożliwić równoległą produkcję DS różnych produktów biologicznych, z pełną zgodnością z wymogami EMA (Europejska Agencja Leków) i FDA (Agencja Żywności i Leków w USA). Preferowana technologia modułowa powinna pozwolić na skrócenie czasu realizacji inwestycji do ok. 35 miesięcy. Szacowany koszt budowy I etapu zakładu Mabion II to obecnie ok. 180-220 mln zł. Spółka zakłada, że inwestycja ta pozwoli na podwojenie mocy produkcyjnych DS oraz możliwość równoczesnej obsługi wielu klientów.