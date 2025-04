Przed sesją Mabion poinformował w komunikacie o zawarciu umowy o współpracy z brazylijskim instytutem Instituto De Biologia Molecular Do Paraná (IBMP) na kompleksowe opracowanie i wdrożenie procesu produkcji leku biopodobnego, w tym dostarczenie substancji czynnej do badań klinicznych.Wartość pierwszego zamówienia otrzymanego przez Mabion wynosi ok. 18,3 mln PLN netto, w tym ok. 20-25 proc. kwoty przeznaczone jest na wybrane usługi świadczone we współpracy z podwykonawcami. Płatności, denominowane w USD, będą realizowane przez 14 miesięcy, a rozpoczęcie projektu zaplanowano na II kwartał 2025 roku. Zamówienie obejmuje świadczenie usług CDMO przez Mabion lub we współpracy z podwykonawcami w zakresie: rozwój linii komórkowej, rozwój procesu, wytworzenie produktu do badań przedklinicznych i klinicznych, rozwój i walidacja metod analitycznych oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Mabion łączy siły z Sartoriusem

W kolejnym porannym komunikacie spółka poinformowała o popisaniu z niemiecką spółką Sartorius Stedim Cellca umowy o współpracy strategicznej mającej na celu wspólną komercjalizację usług oraz realizację wspólnie projektów na rzecz potencjalnych klientów z branży biofarmaceutycznej. Pierwszym wspólnym projektem w ramach nawiązanej współpracy jest realizacja zamówienia na rzecz wcześniej wspomnianego rzecz IBMP. - Założeniem nawiązanej współpracy jest przede wszystkim integracja ofert usługowych obu podmiotów, dzięki której potencjalni klienci będą mogli uzyskać większą synergię i skorzystać z kompleksowego rozwiązania, łączącego usługi Sartorius w zakresie wyprowadzania stabilnych linii komórkowych oraz rozwoju procesów hodowli komórkowej w skali laboratoryjnej z usługami Mabionu w zakresie rozwoju procesu oczyszczania produktu, analityki procesu i produktu, skalowania procesu i produkcji do badań klinicznych oraz działalności komercyjnej – wyjaśnia Mabion w komunikacie.

Sartorius jest wiodącą niemiecką firmą biotechnologiczną specjalizującą się w rozwoju linii komórkowych i technologii produkcji biofarmaceutycznej i jest częścią grupy Sartorius AG, światowego lidera w dziedzinie rozwiązań laboratoryjnych i biofarmaceutycznych, notowanego na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie.