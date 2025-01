Do zakupów przekonał inwestorów komunikat spółki o otrzymaniu od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendacji dofinansowania projektu dotyczącego opracowania terapii komórkowej w stwardnieniu rozsianym.

Reklama

Dzięki pozyskanej dotacji PolTreg w 2025 roku planuje rozpocząć badania kliniczne fazy I/IIa w dwóch postaciach stwardnienia rozsianego: rzutowo-reemisyjnej oraz pierwotnie postępującej. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 85,7 mln zł, z czego dofinansowanie wskazane na liście PARP wynosi ok. 51,4 mln zł. Realizacja projektu planowana jest do końca 2028 roku. Rezultatem projektu będzie innowacyjna terapia ukierunkowana na trudne choroby autoimmunologiczne z niewielką liczbą opcji terapeutycznych, głównie stwardnienia rozsianego w RMS i PPMS. - Przyznana dotacja pozwoli nam przyspieszyć rozpoczęcie badania klinicznego fazy I/IIa w dwóch postaciach stwardnienia rozsianego: rzutowo-reemisyjnej oraz pierwotnie postępującej. Dysponujemy już gotowymi wersjami protokołów badawczych. Po zawarciu umowy o dofinansowanie z PARP, złożymy w Europejskiej Agencji Leków wnioski o zgodę na rozpoczęcie tych badań. W projekcie PreTreg (cukrzyca przedobjawowa typu 1) spodziewamy się, że w ciągu kilku tygodni zrekrutujemy pierwszego pacjenta w badaniach klinicznych fazy II. W I kwartale 2025 r. powinniśmy dysponować również wynikami badań in vivo i ex vivo na zwierzętach w projekcie CAR-TREG – wyjaśnia Piotr Trzonkowski, współzałożyciel i prezes PolTregu.

Czytaj więcej Parkiet PLUS Polska biotechnologia nabiera rozpędu. Wykorzysta swoją szansę? Coraz głośniej mówi się o bezpieczeństwie lekowym oraz próbie odbudowania zdolności produkcyjnych przez firmy z Unii Europejskiej. Nic dziwnego: niepokojąco wysoki odsetek substancji czynnych wykorzystywanych w Europie oraz leków gotowych pochodzi z Azji.

– Intensywnie pracujemy również nad możliwością poszerzenia naszego portfolio, w tym poprzez nawiązanie współpracy z globalnymi liderami w zakresie rozwoju TREGów nowej technologii oraz technologii mRNA. Uważamy, że rozwój PolTreg w kluczowych obszarach znacząco przyczyni się do sukcesu rozmów z partnerami strategicznymi – dodaje.

PolTreg jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu innowacyjnych terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami.