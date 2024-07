Celon Pharma, podobnie jak wczoraj, jest dziś liderem wzrostów na GPW. Akcje Celonu drożeją o kilkanaście procent i są wyceniane aktualnie na 25,3 zł. Kurs jest najwyżej od wiosny 2022 r. Zwyżce towarzyszą wysokie obroty. Od rana ich wartość sięgnęła już 20 mln zł. Jest wyższa niż obrót akcjami takich firm jak KGHM czy CD Projekt. Wczoraj zainteresowanie akcjami Celonu było jeszcze wyższe. Na finiszu sesji kurs wzrósł aż o 40,3 proc. do 22 zł.

Celon ma lek na schizofrenię

Wczorajsza euforia była efektem publikacji informacji o pozytywnych wynikach II fazy badań klinicznych potencjalnego leku na schizofrenię. Celon Pharma podała, że grupa pacjentów przyjmująca lek zanotowała istotną poprawę w stosunku do grupy leczonej placebo.

– To jest przebadany przez nas lek, sami wytwarzamy substancję aktywną i wiemy o leku bardzo dużo, ale nie spodziewaliśmy się, że wyniki w tej fazie badań klinicznych wypadną tak dobrze - komentował Maciej Wieczorek, prezes Celonu Pharmy. Zdaniem spółki wyniki mogą stanowić przełom w leczeniu farmakologicznym ostrej schizofrenii.

Lek ma też potencjał do zastąpienia dotychczasowych terapii w innych schorzeniach. Pod koniec roku poznamy wyniki badań cząsteczki we wskazaniu leczenia Parkinsona, lecz w ocenie spółki schizofrenia jest o wiele większym rynkiem i w tym kierunku powinna być dalej rozwijana cząsteczka. Komercjalizacja projektu powinna zająć do sześciu miesięcy.