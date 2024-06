Celon Pharma bliżej sprzedaży jednego z projektów

Wstępne wyniki drugiej fazy badań klinicznych leku na reumatoidalne zapalenie stawów pozytywnie zweryfikowały rozwijany projekt. To przybliża spółkę do sprzedaży praw. Taki rozwój wypadków zachęcił inwestorów do zakupów akcji, które podczas wtorkowej sesji drożały nawet o ponad 5 proc.



Rozmowy w toku

Zarząd Celon Pharmy wskazuje, że transakcja może zostać zawarta do końca roku. Spółka już prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami z branży farmaceutycznej. – Projekt CPL116 stanowi przedmiot bardzo aktywnych rozmów, w które łącznie zaangażowanych jest kilkanaście firm, które weszły w ten proces na różnym etapie. W zasadzie nasze standardowe rozmowy od ostatniego roku wyglądały tak, że wszyscy oczekiwaliśmy na wyniki, które wypadły dobrze i pozytywnie zweryfikowały projekt. W podstawowym scenariuszu jest on przygotowywany do tradycyjnej umowy sprzedaży praw licencyjnych i proces ten jest w toku – wyjaśnia Maciej Wieczorek, prezes Celon Pharmy.

Mając na uwadze opublikowane wstępne pozytywne wyniki badań, uważa, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że umowa zostanie sfinalizowana relatywnie szybko. – Jest to typowy lek, który będziemy sprzedawali w ramach sprzedaży praw licencyjnych. Co do zasady myślimy o jednym partnerze, ale nie wykluczamy większej ich liczby, gdyby pojawiły się atrakcyjne oferty z innych rynków. Jednak przede wszystkim nastawiamy się na rynek amerykański, który jest dla nas najważniejszy – zapewnia prezes. Jednocześnie podkreśla, że leki przeciwzapalne stosowane w chorobach o podłożu autoimmunologicznym stanowią drugi najbardziej atrakcyjny rynek zaraz po onkologii z punktu widzenia branży farmaceutycznej.



Transakcja coraz bliżej

W ocenie analityków wyniki badania wypadły obiecująco, przybliżając spółkę do komercjalizacji projektu.