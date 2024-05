BrainScan to 357. spółka notowana na NewConnect oraz czwarty debiut na tym rynku w 2024 r. Do obrotu wprowadzono 1 007 500 akcji serii A oraz 160 000 akcji serii B. Na otwarciu kurs debiutanta wzrósł o 18,4 proc. do 43,8 zł. Po kilku minutach od rozpoczęcia handlu nadal dominuje popyt. Akcje drożeją o 13,5 proc. do 42 zł.

Firma zajmuje się diagnostyką obrazową mózgu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jej autorski system już działa - przeszedł testy w warunkach szpitalnych, co ma kluczowe znaczenie w kontekście optymalizacji procesów diagnostycznych i skrócenia czasu pomiędzy badaniem a decyzją o podjęciu leczenia. System może być wykorzystywany do diagnostyki takich patologii jak guzy, krwotoki czy inne nieprawidłowości.

Firma współpracuje z wieloma szpitalami w Polsce. Jest też obecna na rynkach międzynarodowych, współpracując z instytucjami medycznymi w Niemczech, Ukrainie, Bułgarii oraz Maroko. Podczas debiutu zarząd zapowiedział, że firma planuje dalszy rozwój biznesu – zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Biznes jeszcze nie jest rentowny. W 2023 r. firma miała 55,5 tys. zł przychodów i 2,1 mln zł straty netto.