Do obrotu trafi 1 007 500 akcji serii A oraz 160 tys. walorów serii B. Firma zajmuje się diagnostyką obrazową mózgu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Twierdzi, że jej

autorski system przeszedł rygorystyczne testy w warunkach szpitalnych, co ma kluczowe znaczenie w kontekście optymalizacji procesów diagnostycznych i skrócenia czasu pomiędzy badaniem a decyzją o podjęciu leczenia.

„System BrainScan CT umożliwia dostarczenie wyników analizy tomografii głowy w mniej niż trzy minuty, co redefiniuje tempo diagnostyki i zwiększa efektywność interwencji medycznych. To nie tylko skok jakościowy, ale i przyspieszenie procesu pozyskiwania kluczowych informacji diagnostycznych”- twierdzi debiutant. Jego system może być wykorzystywany do diagnostyki takich patologii jak guzy, krwotoki czy inne nieprawidłowości.

Firma współpracuje z wieloma szpitalami w Polsce. Jest też obecna na rynkach międzynarodowych, współpracując z instytucjami medycznymi w Niemczech, Ukrainie, Bułgarii oraz Maroko. Spółka planuje dalszy rozwój oprogramowania i zwiększenie liczby rozpoznawanych automatycznie zmian chorobowych.

Z informacji umieszczony na stronie internetowej firmy wynika, że jej biznes nie jest jeszcze rentowny. Ostatnie dwa lata zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto zakończyła stratą.