Podczas gdy kryptoaktywność rodziny Trumpów przyciągnęła wiele uwagi, w ustawodawstwie kryje się inny konflikt. Departament Skarbu USA odpowiada za emisję długu skarbowego. Dając mu znaczący wpływ na emitentów stablecoinów, zajmuje on pozycję władzy nad znaczącymi inwestorami w te obligacje skarbowe. Ten wzór potrzeb finansowania skarbowego wpływających na politykę regulacyjną pojawił się gdzie indziej, a administracja podobno przygotowuje się do złagodzenia wymogów kapitałowych banków, częściowo w celu zachęcenia do większych zakupów długu rządowego. Przy kapitalizacji rynkowej stablecoinów zbliżającej się do 250 miliardów dolarów i potencjalnie wkrótce osiągającej 2 biliony dolarów, konflikty te mogą mieć znaczące implikacje dla finansowania skarbu – zauważa portal Ledger Insights.

Podczas zeznań przed Kongresem w zeszłym miesiącu Sekretarz Skarbu Scott Bessent powiedział: „w związku z ustawodawstwem dotyczącym stablecoinów istnieją spekulacje, że w ciągu najbliższych kilku lat może wystąpić popyt na papiery wartościowe rządu USA z aktywów cyfrowych”.

Wpływ stablecoinów na koszty obsługi długu

Niedawne badania przeprowadzone przez BIS, bank centralny dla banków centralnych, określiły ilościowo potencjalnie znaczący wpływ, jaki popyt na stablecoiny może mieć na krótkoterminowe stopy procentowe obligacji skarbowych. Wyższy popyt na stablecoiny obniża koszty obsługi długu skarbowego. Ta możliwość wpływu stablecoinów na koszty finansowania obligacji skarbowych rodzi pytania o to, którzy regulatorzy powinni nadzorować ten rozwijający się rynek.

Godną uwagi cechą ustawodawstwa dotyczącego stablecoinów jest to, że większość uprawnień regulacyjnych trafia do Skarbu Państwa i innych organów regulacyjnych sektora bankowego, a nie do Rezerwy Federalnej. Może to odzwierciedlać postrzeganie Rezerwy Federalnej jako mniej entuzjastycznie nastawionej do aktywów cyfrowych lub preferencję obecnej administracji do ograniczania jej uprawnień. Jednakże, ponieważ stablecoiny mogą stać się znaczącym elementem systemu monetarnego, ograniczenie roli Rezerwy Federalnej w ich regulacjach może potencjalnie wpłynąć na jej zdolność do skutecznego prowadzenia polityki pieniężnej.

Wpływ Skarbu Państwa na inwestorów w jego długu może być postrzegany jako coś pozytywnego, ale administracje się zmieniają, więc te uprawnienia mogą również zachęcać do nieodpowiedzialnych wydatków. W związku z tym do Genius Act dodano klauzule ograniczające uprawnienia Skarbu Państwa.