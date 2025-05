W środę cena bitcoina oscyluje wokół 106,5 tys. USD. Walczył o zamknięcie powyżej 107 tys. USD. Jeśli poziom 108 tys. USD zostanie przebity, kolejnym istotnym poziomem psychologicznym będzie 110 tys. USD, co Arthur Hayes uważa za krytyczny próg dla kolejnego etapu wzrostu.

Według Hayesa cena BTC musi przebić się powyżej 110 tys. USD i pchnąć się w kierunku 150–200 tys. USD, aby zapoczątkować prawdziwy sezon altcoinów. Uważa on, że to przebicie może potencjalnie zmaterializować się na początku trzeciego kwartału, napędzane rosnącą płynnością i wolumenem obrotu.

Czytaj więcej Kryptowaluty Kryptowaluty dały się ponieść rynkowym nastrojom Globalne rynki w poniedziałek dyskontowały przede wszystkim decyzję agencji Moody’s o obniżeniu ratingu dla Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie to nie zachęcało do podejmowania większego ryzyka, czego doświadczyły m.in. krypotwaluty. Najważniejsza z nich, czyli bitcoin, traciła w poniedziałek na wartości. Spadek ten był też umiarkowany, gdyż w drugiej części dnia wynosi około 1 proc. i tym samym wycena bitcoina spadała w okolice 103 tys. USD.

Makroekonomiczne czynniki wpływające na dynamikę bitcoina

Do wzrostu bitcoina przyczynia się niepewność fiskalna w USA: Trwające obawy dotyczące kondycji fiskalnej Stanów Zjednoczonych, w tym rosnące deficyty i koszty odsetek, doprowadziły do ​​obniżenia ratingu kredytowego USA przez Moody's. Kolejny czynnik to dochody z obligacji skarbowych: Dochody z 30-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyły próg 5 proc., osiągając poziomy nieobserwowane od 9 kwietnia. Ten wzrost dochodów odzwierciedla zmniejszony popyt zagraniczny i niepokój inwestorów w związku z polityką handlową.

Wreszcie interes instytucjonalny: Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej postrzegają bitcoina jako zabezpieczenie przed zmiennością tradycyjnych rynków finansowych, co prowadzi do wzrostu popytu i inwestycji w kontrakty terminowe na BTC.

Potencjał wybicia ceny bitcoina

Obecne warunki rynkowe sugerują, że bitcoin jest gotowy na potencjalne wybicie. To dynamika płynności: Koncentracja krótkich pozycji w przedziale od 107 000 do 108 000 USD tworzy scenariusz, w którym gwałtowny wzrost cen może wywołać kaskadę likwidacji, co jeszcze bardziej podniesie cenę.