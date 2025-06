W poniedziałkowy poranek na warszawskiej giełdzie za akcje Creotech płacono 291 zł. Patrząc na nową cenę docelową z rekomendacji BM Pekao, potencjał wzrostu wynosi 13 proc. Co o spółce i ostatnich wydarzeniach, w tym m.in. wynikach finansowych, sądzą analitycy?

Creotech oczami analityków

"Wyniki za I kwartał 2025 oceniamy neutralnie – spółka odnotowała mocny wzrost przychodów (26mn vs.. 9mn rok wcześniej) z uwagi na wysoką sprzedaż w segmencie kosmicznym. Wynikało to min. z rozpoznania przychodów w części B1 projektu Mikroglob. W segmencie produkcji elektroniki odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży produktów do 1,1mn vs. 2,0 mln zł rok wcześniej – działalność segmentu będzie wygaszana zgodnie z informacjami w raporcie rocznym. Wysoką dynamikę wzrostu odnotowały przychody ze sprzedaży produktów w segmencie systemów kwantowych (do 2,4 mln zł vs. 1,1 mln zł rok wcześniej). Pozwoliło to spółce na odnotowanie dodatniego wyniku operacyjnego oraz netto (1,4 mln zł) - wyliczają analitycy i podkreślają, że nie zmieniają założeń modelowych dotyczących przyszłych wyników. - Spółka pozyskała w ostatnim czasie dwa kluczowe kontrakty w segmencie kosmicznym (Mikroglob + Camila), które znacząco zwiększą strumień przychodów w latach 2025- 2027. Wciąż zakładamy, że pozwoli to na odnotowanie dodatniego wyniku netto w 2025 r. na poziomie 5 mln zł - wskazują eksperci i dodają. - W naszej opinii obecna wycena spółki odzwierciedla już powyższe, pozytywne zdarzenia oraz sukces komercyjny platformy Hypersat (zakładamy w scenariuszu bazowym sprzedaż na poziomie 24 sztuk w latach 2028 – 2030) co implikuje w naszej ocenie brak znaczącego upside’u do wyceny rynkowej – podkreślają przedstawiciele BM Pekao.

Creotech z imponującym wzrostem notowań na GPW

Creotech zadebiutował na NewConnect w 2021 r. Kurs odniesienia wynosił wtedy 61 zł. W 2022 r. spółka przeniosła się na rynek główny. W tym roku firma notuje wyraźne wzrosty na GPW. Od początku roku kurs jej akcji urósł o prawie 70 proc. Entuzjazm inwestorów jest pokłosiem pozytywnych informacji, jakie w ostatnich miesiącach napłynęły na rynek. Wiele wskazuje, że 2025 r. będzie dla Creotechu przełomowym rokiem.

- Próg rentowności przekroczymy już z pierwszą płatnością wynikającą z realizacji flagowego kontraktu – sygnalizował kilka miesięcy temu na łamach „Parkietu” prezes Grzegorz Brona. Chodzi o kontrakt Mikroglob na wytworzenie i dostawę satelitarnego systemu obserwacji Ziemi. Ponadto znaczący wpływ na wyniki Creotechu może mieć projekt Camila dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Spółka rozwija się też w segmencie kwantowym.