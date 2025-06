Rynkowy krajobraz po maju na sześciu wykresach

O ile na GPW nie jest jeszcze szczególnie drogo, o tyle poziom wycen robi się niepokojąco wysoki u naszego zachodniego sąsiada. Niemiecki DAX kończył maj powyżej dwukrotności wartości księgowej – po raz pierwszy od dekady. Stąd już dosłownie tylko kilka procent dzieli go od ważnych szczytów koniunktury z lat 2015 i... 2007. Z tamtych szczytów wskaźnik P/BV spadał potem, prędzej czy później, co najmniej w okolice 1,50 (a więc o ok. 30 proc.). Wyraźnie drożej na giełdzie we Frankfurcie było tylko w okresie tzw. bańki internetowej na przełomie wieków. Czy i tym razem można liczyć na taki „bańkowy” scenariusz, skoro po nowym niemieckim rządzie oczekuje się stymulacji fiskalnej gospodarki o rozmiarach niewidzianych od lat? Z drugiej strony zagrożeń też przecież nie brakuje – począwszy od agresywnych żądań handlowych prezydenta Trumpa, a skończywszy na chińskiej konkurencji dla niemieckich producentów.

Nastroje na Wall Street – od paniki do neutralnego poziomu

Foto: GG Parkiet

Tanio nie jest też na Wall Street, gdzie wskaźnik P/E po dotknięciu dosłownie na chwilę w kwietniu dziesięcioletniej średniej jest znów niemal 20 proc. powyżej niej. Sporą przestrzeń do poprawy widać natomiast, jeśli chodzi o nastroje rynkowe. Nasz autorski, zagregowany barometr, który na początku kwietnia osiągnął poziom paniki porównywalny z dołkami koniunktury w 2022 roku, w ostatnim tygodniu znalazł się tuż powyżej poziomu neutralnego. Stąd jeszcze jest sporo miejsca na dojście do strefy euforii, w której barometr był ostatnio na przełomie roku. Niepewnością obarczona jest natomiast ścieżka dojścia do tego pułapu. Przykładowo, we wspomnianym 2022 roku, po zetknięciu z poziomem neutralnym, potem barometr kilkakrotnie zawracał w dół. Jeśli zatem paniczny poziom nastrojów był impulsem do przeważenia akcji w portfelu, to powrót do pułapu neutralnego może być argumentem za ruchem w drugą stronę.

Pęczniejący amerykański dług niepokoi rynki