Rzeczywiście, nawet gdy Nvidia ogłosiła kolejny przełomowy kwartał, producent układów AI ostrzegał przed większymi ryzykami dla swojej działalności wynikającymi z konfliktu technologicznego między USA a Chinami.

Wraz z odbiciem wyceny Magnificent Seven również wzrosły. Mediana wskaźnika ceny do zysku grupy wynosi około 28-krotności szacunków zysków na kolejne 12 miesięcy, po spadku do 22,2 w kwietniu, według LSEG Datatream. S&P 500, w tym Magnificent Seven, miał wskaźnik P/E na poziomie 21,4.

Michael O'Rourke, główny strateg rynkowy w JonesTrading powiedział, że akcje spółek o dużej kapitalizacji odnotowały ostatnio korzyści, ponieważ inwestorzy „goniący za ekspozycją” na akcje po lepszych niż oczekiwano wiadomościach o taryfach, kupując fundusze obejmujące indeksy takie jak S&P 500, w których akcje mają duże znaczenie, lub kupując same akcje.

– Łatwiej jest po prostu wybrać indeks lub większe nazwy w indeksie, ponieważ są płynne i w ten sposób można szybko zwiększyć ekspozycję – powiedział O'Rourke.

Powiedział jednak, że jest wiele innych nazw o dużej kapitalizacji, które są przedmiotem obrotu na „znacznie bardziej atrakcyjnych poziomach”.

– Obrót napędzany nagłówkami musi ustać – powiedział. – Kiedy rynek jest mniej skupiony na handlu i geopolityce, pozwoli to na ponowne pojawienie się rozszerzenia.