Nadzieje na ożywienie sprzedaży wzmocniła także majowa obniżka stóp procentowych o 0,5 pkt proc. oraz oczekiwania na kolejne cięcia. Na umiarkowany optymizm pozwalali sobie także przedstawiciele giełdowych deweloperów podczas spotkań z dziennikarzami i analitykami, omawiając wyniki I kwartału.

16 % tyle spadła sprzedaż mieszkań deweloperów notowanych na Catalyst w I kw. 2025 r.

Z drugiej strony nie przestają napływać sygnały z rynku wtórnego świadczące o przedłużającej się stagnacji i długich miesiącach oczekiwania na transakcję ze strony wystawiających mieszkania. Kalkulator kredytowy na stronie UOKiK podaje, że spadek stawek WIBOR o 0,5 pkt proc. od początku roku przekłada się na raty kredytowe niższe o niecałe 3 proc. w przypadku kredytów na 25 lat. Spadek stawek referencyjnych o 2 pkt proc. (WIBOR musiałby spaść w okolice 3,8–3,9 proc., a główna stopa referencyjna do 3,75 proc.) obniżyłby wysokość rat o niecałych 12 proc. Czy to dostatecznie duża różnica, by przekonać kupujących do dokonania transakcji?

Wszystko zależeć będzie od pozostałych czynników, tj. sytuacji na rynku pracy i wzrostu tempa wynagrodzeń oraz od sytuacji demograficznej. O ile tempo wzrostu wynagrodzeń przewyższa inflację, a stopa bezrobocia pozostaje niska (tj. w rejonach 3 proc.), to warto zauważyć, że sukcesywnie spada liczba zatrudnionych – więcej osób przechodzi na emerytury niż wchodzi na rynek pracy i ta tendencja będzie się pogłębiać w nadchodzących nie tylko latach, ale całych dekadach. Trudno więc liczyć na wzmocnienie popytu w długim terminie, nawet niezależnie od wysokości oprocentowania kredytów, bo zwyczajnie spadnie liczba kupujących. Popyt mógłby zostać wprawdzie uzupełniony przez imigrantów, ale tu na przeszkodzie stoi polityka i nastawienie Polaków do napływu obcokrajowców do kraju i trudno liczyć na zmianę tego sentymentu w najbliższych latach.