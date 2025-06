Jak szacuje DM BOŚ, zbiorcze, znormalizowane zyski operacyjne i zyski netto spółek analizowanych spółek wzrosły odpowiednio o około 25 proc. i 18 proc. rok do roku. Wpływ sektora paliw i energetycznego nadal był znaczący, natomiast po ich wyłączeniu dynamika zysków w ujęciu rok do roku dla podzbioru pozostałych spółek sięgnęła około odpowiednio 7 proc. i minus 3 proc. rok do roku. Jak szacuje DM BOŚ, w I kwartale 2025 r. około 55 proc. i 53 proc. pokrywanych spółek powinno być w stanie poprawić swoje powtarzalne odpowiednio zyski operacyjne i zyski netto w ujęciu rok do roku i są to proporcje zbliżone do tych zanotowanych rok temu i w poprzednim kwartale.

DM BOŚ: Dyskonto wyceny znacznie zmalało

„Na tle oczekiwań zbiorcze zyski korporacyjne w omawianym kwartale tak operacyjne, jak i netto okazały się wyższe, a pozytywne zaskoczenia umiarkowanie górowały nad negatywnymi i generalnie były udziałem większych spółek (stąd i większa skala zaskoczeń na plus)” – podano.

Analitycy DM BOŚ zwracają uwagę, że polska giełda notuje imponujące wzrosty od końca 2022 r., przechodząc długą drogę od marginalizowanego outsidera do rynku wyróżniającego się na tle gospodarek wschodzących. Ta transformacja sprawiła, że wskaźnik cena/wartość księgowa (C/WK) dla indeksu WIG wzrósł z poziomu około 0,8-krotności w dołku z 2022 r. do około 1,5-krotności obecnie, a dyskonto względem indeksu MSCI Emerging Markets na tej samej mierze zawęziło się z około minus 37 proc. do około minus 20 proc.

Co dalej z inwestorami zagranicznymi?

Hossę napędziła m.in. zmiana w nastrojach inwestorów zagranicznych, napędzana zmianami politycznymi i nadziejami na stabilniejszą, prorynkową trajektorię instytucjonalną, a nie wyłącznie poprawę fundamentów makroekonomicznych. Stąd wybory prezydenckie mogą zdecydować, czy bowiem, czy rynkowa poprawa kierunku utrzyma się czy zostanie odwrócona. Zwycięstwo kandydata opozycji jawi się więc jako potencjalnie niepokojące dla rynków.

Skład portfela na czerwiec DM BOŚ zmienia się umiarkowanie. Na listę spółek, które mogą zachowywać się lepiej od rynku wchodzi PGE, natomiast znika Asbis, Artifex Mundi i CD Projekt. Do krótkich pozycji tymczasem analitycy włączają GTC, a wycofują Eneę.