Trzy osoby popsuły rynkowe nastroje i ponownie wsparcia są zagrożone

Na początku minionego tygodnia polski rynek akcji musiał zmierzyć się z wynikiem wyborów prezydenckich. Wygrał je „na żyletki” Karol Nawrocki, co w przewidywaniach analityków miało przynieść spadki. I przyniosło. WIG20 zaczął poniedziałek luką spadkową.

W porywach indeks zniżkował o 3,4 proc., do poziomu 2677 pkt, naruszając średnią z 50 sesji. Oprócz powyborczej reakcji nie pomagał tu zaskakująco słaby odczyt indeksu PMI dla naszego przemysłu. Wyniósł 47,1 pkt, a oczekiwano, że wyniesie 50,4 pkt. To najgorszy odczyt od roku i po trzech miesiącach optymizmu, czyli odczytów ponad 50-pkt, wróciliśmy do strefy pesymizmu. Co jednak istotne – WIG20 obronił finalnie wspominaną średnią, co sugerowało, że zarówno wybory, jak i PMI zostały szybko zdyskontowane.