2025 r. przełomowy dla rozwoju technologii blockchain

Jak to się stało, że został pan współdyrektorem wykonawczym Ethereum Foundation?

O Ethereum dowiedziałem się w 2015 r. Po kilku latach spędzonych w instytucjach finansowych w Londynie – takich jak Citibank i fundusz hedgingowy Rokos Capital – zacząłem bliżej obserwować rynek walutowy i zainteresowałem się bitcoinem. W 2017 r. doszedłem do wniosku, że nadeszła pora na uruchomienie firmy w branży związanej z technologią blockchain. Wystartowałem z firmą Nethermind, która w ciągu kilku kolejnych lat wypracowała sobie pozycję istotnego dostawcy infrastruktury dla sieci Ethereum. Podstawą naszej działalności była budowa rozwiązań blockchain – aplikacji zdecentralizowanych finansów oraz audyty bezpieczeństwa. W czasie siedmiu lat nieustannego rozwoju firmy dotykaliśmy właściwie wszystkich obszarów związanych z Ethereum. Na początku tego roku, kiedy omawiałem z zarządem Ethereum Foundation sprawę potencjalnych rozmów z instytucjami, zapytano mnie, czy chcę dołączyć do fundacji jako jej dyrektor wykonawczy. Drugim dyrektorem wykonawczym jest Hsiao-Wei Wang, mieszkająca na Tajwanie. Siłą rzeczy ja reprezentuję bardziej perspektywę zachodnią, choć właściwie to jestem nomadem, dużo podróżującym, często także po Azji.