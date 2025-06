Orlen integruje sprzedaż różnych nośników energii

Orlen, największy producent, hurtownik i detalista paliw płynnych w Polsce i całym regionie, pytany o przyczyny systematycznych przecen diesla i benzyn, zauważa, że są one kształtowane przez liczne niezależne czynniki makroekonomiczne. Do kluczowych zalicza notowania gotowych produktów paliwowych na giełdach oraz relacje kursów walut. „Na poziom cen wpływają również obciążenia fiskalne, koszty produkcji, logistyki i pracy, a także otoczenie konkurencyjne na danym rynku. W ostatnich miesiącach obserwowano także globalną nadwyżkę mocy rafineryjnych, co dodatkowo oddziaływało w kierunku spadków cen hurtowych, a tym samym detalicznych” – przekonuje zespół prasowy Orlenu.

Jednocześnie uważa, że to notowania ropy i gotowych paliw na rynkach hurtowych, relacje kursowe oraz sytuacja geopolityczna mogą odwrócić obecny trend cenowy. Potencjalna zmiana kierunku notowań może nastąpić również w przypadku odbicia gospodarczego, wzrostu globalnego popytu na paliwa lub ograniczenia ich podaży na rynkach międzynarodowych.

Według Orlenu sezonowy wzrost popytu na paliwa nie musi się przełożyć na wzrost cen detalicznych. O tym będą decydować również inne czynniki. Trzeba też pamiętać, że na cenę każdego z paliw oddziaływać mogą specyficzne dla niego zmienne, chociażby regulacyjne lub logistyczne.

Według Orlenu trudno dziś przewidzieć, czy w tym roku popyt na paliwa w Europie i Polsce będzie większy niż w 2024 r. Podobnie z podażą. Koncern zauważa, że obecnie nie ma przesłanek wskazujących na konieczność ograniczania przerobu ropy czy produkcji paliw. Tym samym oczekuje raczej stabilnej sytuacji w zakresie podaży. „Jednocześnie warto podkreślić, że sytuacja na rynku paliw płynnych pozostaje wrażliwa na zmiany otoczenia makroekonomicznego i geopolitycznego. Wahania notowań ropy oraz cen produktów gotowych mogą wpływać na decyzje produkcyjne poszczególnych rafinerii, dlatego ewentualne zmiany w tym obszarze będą uzależnione od rozwoju sytuacji rynkowej” – twierdzi Orlen.

Koncern nie udziela informacji dotyczących marż uzyskiwanych na sprzedaży paliw. Chwali się za to, że w I kwartale w biznesie consumers & products (obejmuje m.in. działalność stacji paliw) zanotował ponad 1,23 mld zł zysku EBITDA, co oznaczało wzrost o 0,96 mld zł w ujęciu rok do roku. Tłumaczy, że to m.in. dzięki wzmacnianiu doskonałości operacyjnej, utrzymaniu sprzedaży paliwowej i pozapaliwowej na stabilnym poziomie, a także integracji sprzedaży gazu, prądu i paliw w ramach nowego podejścia do raportowania, zgodnego ze strategią obowiązującą do 2035 r. Koncern wysokość zysków w tym biznesie nie uzależnia jedynie od poziomu cen paliw, lecz buduje efektywność w oparciu o zdywersyfikowaną ofertę i integrację sprzedaży różnych nośników energii.