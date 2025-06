Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

CCC blisko ważnych wsparć

Kurs akcji obuwniczej spółki znajduje się w fazie korekty trendu wzrostowego. Od szczytu do piątkowego dołka cena spadła o 20 proc., więc dotarła do umownego progu bessy. Co więcej – cena naruszyła okrągły poziom 200 zł i zbliżyła się do średniej z 200. sesji, czyli umownej granicy rynku byka. Oscylatory MACD i RSI są już w cyklicznych fazach wyprzedania. Patrząc na wykres kontrariańsko i zakładając utrzymanie kierunku głównego trendu, zwiększają się szanse na zakończenie korekty. Negatywny wydźwięk ma powiększanie krótkiej pozycji przez Marshall Wace LLP. Ważne będzie zachowanie ceny przy 200-sesyjnej średniej.