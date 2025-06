Jeden z nich dotyczy wypłaty specjalnej dywidendy w wysokości 272 mln zł z zysków z lat ubiegłych. Swoje żądanie uzasadniają bardzo dobrą sytuacją finansową spółki podkreślając, że firma utrzymuje silny bilans, dysponuje istotna nadpłynnością finansową i nie posiada istotnego zadłużenia. Jednocześnie wskazują, że proponowana kwota odpowiada równowartości połowy środków pieniężnych udostępnionych przez Dębicę podmiotowi z grupy Goodyear w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach, która łącznie wynosi 544 mln zł. - Wypłata specjalnej dywidendy stanowiącej równowartość połowy tej kwoty stanowi wyważony środek między wsparciem relacji kapitałowych a realizacją interesów wszystkich akcjonariuszy spółki, w tym akcjonariuszy mniejszościowych - wskazano w uzasadnieniu wniosku. W poprzednich latach mniejszościowi akcjonariusze zarzucali zarządowi, że zatrzymanie tak pokaźnych środków pieniężnych w spółce tylko po to, żeby trafiły w formie pożyczek do Goodyear, jest naruszaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych do udziału w zysku.

Reklama

Zarząd Dębicy w maju zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy 58,4 mln zł z zysku za 2024 rok, co oznacza 4,23 zł na akcję.

Akcjonariusze pytają zarząd Dębicy o pożyczki

Wątpliwości mniejszościowych akcjonariuszy budzą także warunki umów pożyczek, na których Dębica udostępnia spółce powiązanej środki pieniężne. Dlatego domagają się informacji na temat wysokości i warunków udzielonych pożyczek w 2024 roku oraz uzasadnienia ekonomicznego tych transakcji. Ponadto chcą dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie zgody na udzielanie pożyczek dla podmiotów z grupy Goodyear w okresie od 26 czerwca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku.

Fundusze Nationale-Nederlanden OFE i PKO BP Bankowy OFE łącznie posiadają akcje stanowiące 5,91 proc. udziału w kapitale i głosach na WZ spółki. Głównym akcjonariuszem Dębicy jest Goodyear posiadający ponad 87,25 proc. jej akcji i głosów na WZ.