American Bitcoin, firma kryptowalutowa, której współzałożycielem jest EricTrump (jeden z synów prezydenta USA Donalda Trumpa), ogłosiła, że stanie się spółką notowaną na giełdzie. Ma do tego dojść w wyniku jej połączenia z firmą Gryphon Digital Mining Inc., która jest już notowana na parkiecie Nasdaq.

Reklama

„Kryptowaluty to przyszłość. Ameryka musi przewodzić. Amerykański Bitcoin wyznaczy standard" - mówi komunikat firmy American Bitcoin.

Spółka American Bitcoin została założona pod koniec marca. Wówczas Eric Trump i jego starszy brat, Donald Trump Jr., ogłosili współpracę z wydobywającą krytpowaluty firmą Bitcoin Hut 8. Eric Trump jest wskazywany na stronie internetowej spółki American Bitcoin jako jeden z jej założycieli, a także jako "strategiczny wzmaczniacz", który „buduje wartość marki i widoczność instytucjonalną dzięki niezrównanemu zasięgowi sieci kontaktów”. Spółka w prezentacji dla inwestorów mocno podkreślała swoje związki z rodziną Trumpów. Widocznie liczy na to, że zainteresują się nią inwestorzy chcący zyskać przychylność prezydenta USA.

W jakie interesy kryptowalutowe zaangażowała się rodzina Trumpów?

To nie jedyny kryptowalutowy biznes, w który zaangażowała się rodzina przywódcy Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump i jego synowie założyli wcześniej firmę kryptowalutową World Liberty Financial, która oferuje własny cyfrowy token. Współpracując z innym zestawem partnerów biznesowych, rodzina Trumpów promowała także kryptowalutę $TRUMP , zaliczaną do memicznych walut cyfrowych. Swój cyfrowy token o nazwie Melania wyemitowała również pierwsza dama Melania Trump. Wcześniej zarówno Donald jak i Melania Trumpowie emitowali swoje NFT czyli cyfrowe "dzieła sztuki".

Administracja Trumpa przyjęła o wiele przychylniejsze podejście regulacyjne wobec branży kryptowalutowej niż ekipa Joe Bidena. Zdecydowała się również na stworzenie narodowej rezerwy bitcoinów. Nadzieje związane z nową administracją przyczyniły się do tego, że w styczniu notowania bitcoina osiągnęły rekordowy poziom 109 tys. USD. We wtorek za 1 bitcoina płacono natomiast ponad 104 tys. USD.