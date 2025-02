- Biorąc pod uwagę środowisko makroekonomiczne, nie jest zaskoczeniem to, co widzimy na rynku. Traderzy wciąż czekają aż Trump, postrzegany jako polityk przychylnie nastawiony do kryptowalut, podejmie konkretne działania na rzecz sektora, takie jak stworzenie rezerwy bitcoinowej – twierdzi Stefan von Haenisch, dyrektor w firmie kryptowalutowej Bitgo Inc.

Do przeceny bitcoina przyczyniła się też niedawna kradzież 1,5 mld dolarów z giełdy kryptowalutowej Bybit dokonana przez grupę hakerów związanych z północnokoreańskimi tajnymi służbami. - Wygląda na to, że zmienność na rynku wzrosła po incydencie z Bybit. Na rynek negatywnie wpłynęły również obawy związane z inflacją oraz z oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych Fedu – wskazuje Jeff Mei, dyrektor operacyjny giełdy kryptowalutowej BTSE.